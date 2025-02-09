В центре Тамбова расчистят и благоустроят участок реки Студенец 0 Власти Тамбова намерены провести очистку русла реки Студенец и благоустроить прилегающую территорию в центре города. По информации пресс-службы регионального правительства, работы затронут участок от торгового центра «Акварель» вниз по течению до автомобильного моста на улице Карла Маркса.

Москва поможет Тамбовской области разработать транспортную стратегию 0 Тамбовская область приступает к созданию комплексной транспортной стратегии, и в этом процессе регион получит методологическую поддержку от Москвы. Об этом сообщил врио губернатора Евгений Первышов на планёрке в областном правительстве. Он отметил, что обратился к мэру столицы Сергею Собянину с

Тамбовский аэропорт планирует расширение маршрутной сети при поддержке Росавиации 0 Власти Тамбовской области рассматривают возможность увеличения числа авиарейсов из регионального аэропорта. Этот вопрос обсудили на оперативном совещании правительства области. Временно исполняющий обязанности главы региона Евгений Первышов рассказал о переговорах с главой Росавиации Дмитрием

Мошенники выманивают данные, выдавая себя за интернет-приёмную МВД: предупреждение для жителей Тамбовской области 0 Жителям Тамбовской области сообщили о новой мошеннической схеме, целью которой является похищение персональных данных, паролей и кодов доступа с личных аккаунтов. Фейковые сайты, выдающие себя за официальные интернет-приёмные МВД России и других министерств внутренних дел, предлагают пользователям

В Тамбовской области сохраняется разрыв в зарплатах и зафиксированы случаи задолженности 0 По итогам ноября 2024 года среднемесячная номинальная заработная плата работников предприятий и организаций Тамбовской области составила 55 202 рубля, увеличившись на 18% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Однако с учетом роста потребительских цен реальное повышение составило всего

71-летняя женщина обвиняется в организации двойного убийства 1993 года 0 Следственное управление СКР по Тамбовской области предъявило обвинение 71-летней женщине за организацию двойного убийства, совершённого почти 32 года назад. По версии следствия, в апреле 1993 года обвиняемая, испытывая враждебные чувства к сожительнице своего бывшего мужа, спланировала её убийство,

Трагическая гибель сотрудника завода: Дмитрий Полковников стал жертвой телефонного мошенничества 0 Руководитель АО «ЗАВКОМ» Сергей Булах рассказал о подробностях трагедии, связанной с гибелью сотрудника завода Дмитрия Полковникова, тело которого обнаружил поисковый отряд «ЛизаАлерт» 6 февраля.

Эксперты: для успеха на выборах Евгению Первышову необходимо консолидировать региональные элиты 0 Политтехнолог Александр Костомаров станет ключевой фигурой в подготовке к выборам губернатора Тамбовской области и городской думы Тамбова, которые состоятся в единый день голосования 2025 года. Политолог Дмитрий Сельцер в комментарии для «Клуба Регионов» отметил, что назначение Костомарова связано

Рабочая группа обсуждает ускоренное строительство путепровода в Мичуринске 0 На недавнем совещании рабочей группы, возглавляемой временно исполняющим обязанности главы Тамбовской области Евгением Первышовым, основное внимание было уделено проекту нового путепровода в Мичуринске. Предполагается, что данное сооружение станет важнейшим элементом транспортной инфраструктуры

Депутат Черкасов предлагает закон, направленный на защиту граждан от шума 0 В Тамбовской областной Думе планируют рассмотреть законопроект, призванный обеспечить гражданам тишину и покой. Инициативу, подготовленную депутатом Константином Черкасовым, выдвинули в ответ на многочисленные обращения жителей, недовольных постоянными нарушениями тишины – громкой музыкой, криками,

Резонансное дело «Транссервис»: банкротство компании и уголовные обвинения против руководителя 0 Арбитражный суд Тамбовской области официально признал банкротом местное ООО «Торговый дом “Транссервис”» и ввёл в отношении компании процедуру конкурсного производства. Хотя информация о решении появилась в картотеке арбитражных дел, само постановление пока не опубликовано.

В Липунцах дачникам построят новый пешеходный понтонный мост 0 В Липунцах для жителей, пользующихся дачными участками, к началу сезона запланировано возведение пешеходного понтонного моста. Глава администрации Тамбовской области Максим Косенков сообщил, что новое сооружение станет законным и безопасным решением сложившейся проблемы переправы через реку Цна.

Прокуратура Октябрьского района возбудила уголовное дело по факту мошенничества в управлении «Уютный дом» 0 По итогам проверки, проведённой прокуратурой Октябрьского района, выяснилось, что одна из тамбовских управляющих компаний, ООО УК «Уютный дом», имеет задолженность перед поставщиком ресурсов свыше 450 тысяч рублей. Анализ финансовой документации показал, что с расчётных счетов организации регулярно

В Мичуринске подрядчика уличили в хищении 7,5 млн рублей при благоустройстве сквера 0 В Мичуринске возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, липецкая строительная компания ООО «СУ1» присвоила 7,5 млн рублей, выделенных на благоустройство сквера по улице Советской. Расследование ведёт полиция при содействии регионального УФСБ.

В Тамбовской области создадут первую особую экономическую зону 0 Тамбовская область готовится к запуску первой особой экономической зоны (ОЭЗ), которая разместится на территории Мичуринского муниципального округа. Проект обсуждался на рабочей встрече в Москве между министром экономического развития РФ Максимом Решетниковым и врио главы региона Евгением

В Тамбовской области за неделю заболеваемость ОРВИ выросла на 20% 0 За период с 27 января по 2 февраля в Тамбовской области зафиксирован рост заболеваемости ОРВИ на 20%. Однако, как отмечает региональное управление Роспотребнадзора, этот показатель остаётся в 1,8 раза ниже уровня аналогичного периода прошлого года.

В Тамбове пациенты жалуются на нехватку льготных лекарств: проблема стала системной 0 Жители Тамбова, страдающие тяжёлыми заболеваниями, ежемесячно сталкиваются с нехваткой льготных лекарств в аптеках. Многие вынуждены покупать препараты за свой счёт, несмотря на положенные им льготы. Как отмечает региональное отделение Народного фронта, ситуация не меняется на протяжении последнего

Депутат Назаров раскритиковал изоляцию детей-сирот в специально построенных домах 0 На заседании Тамбовской городской Думы депутат от КПРФ Григорий Назаров поднял вопрос о недопустимости формального подхода к решению социальных проблем, в частности, предоставления жилья детям-сиротам.

В Тамбове сорвался проект цифрового планетария – поставщик оборудования исчез 0 Тамбовчане пока не смогут наблюдать звёздное небо в новом цифровом планетарии – поставщик оборудования не выполнил контрактные обязательства. Фирма «Новый Альянс» из Уфы, получившая контракт на 5 млн рублей, должна была установить оборудование в областном музейно-выставочном центре до 10 декабря

В Тамбовской области задержан чиновник при попытке незаконного выезда из России 0 Сотрудника одного из государственных учреждений Тамбовской области задержали при попытке покинуть страну, несмотря на установленные запреты, связанные с его допуском к государственной тайне. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по Тамбовской области.