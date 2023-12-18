В Тамбове расчистили участок русла реки Студенец 0 В Тамбове завершились работы по очистке участка реки Студенец в районе улицы Степана Разина (от Рассказовского моста до впадения реки в Цну). По информации регионального Минэкологии, подрядчик осуществил расчистку приблизительно 500 метров русла и удаление донных отложений объемом более 2 500

У жителей Тамбовской области растёт спрос на дрова для отопления 0 По информации на 19 декабря, в Тамбовской области было поставлено 2 тонны 631 килограмм дров (2631 кубических метров).

В Тамбове состоялась лекция Юрия Тавровского, посвящённая 130-летию Мао Цзэдуна 0 В Тамбовском государственном университете имени Державина состоялась лекция известного российского востоковеда Юрия Тавровского, приглашённого общественниками из Тамбовского регионального отделения Общества российско-китайской дружбы и Центра сотрудничества со странами Азии «Белый Слон».

По иску Росимущества компания Александра Полякова заплатит 5 млн рублей 0 Арбитражный суд Тамбовской области удовлетворил иск Росимущества, направленный против ООО "Агропромышленная инвестиционная компания", о взыскании средств за использование земельного участка, находящегося в федеральной собственности.

Сроки завершения строительства дороги в границах микрорайона «Донской» будут перенесены 0 В Тамбове произойдет перенос сроков завершения строительства дорог на улицах Советской и Запрудной в пределах микрорайона "Донской". Дополнительное соглашение о изменении сроков должно быть подписано между региональным министерством градостроительства и архитектуры и ООО "Строй НЭС-АБ" по решению

В Тамбовской области появится сеть эко-школ 0 В Тамбовской области начал свою работу проект по формированию ассоциации сети эко-школ. Задачей этой инициативы является совместное усилие региональных структур, таких как региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами - АО «Тамбовская сетевая компания», Министерство

На борьбу с камышом Тамбовская область потратила 5,5 млн рублей 0 Министр экологии и природопользования Тамбовской области Алла Албегова, объявила в социальных сетях о завершении проекта по очистке от зарослей камышей на почти всех участках вдоль реки Цна.

Проблема с уборкой снега в Тамбове возмущает тамбовчан 0 В сообщении от администрации города Тамбова отмечено, что снегопад, который был прошлую неделю, является исключительным для региона с 2005 года, и толщина снежного покрова достигает полуметра. Но важно отметить, что власти редко высказываются о том, что снега мало и его легко убрать – подобное

Тамбовская семья копит 6 лет на первоначальный взнос для покупки жилья 0 В Тамбовской области семье, состоящей из двух работающих взрослых, потребуется всего 6,6 лет, чтобы собрать первоначальный взнос по ипотеке. Однако, проведенный анализ официальных данных показал, что данный регион занимает 68-е место среди 85 российских субъектов.

В Тамбове выявляют новые точки торговли табаком возле учебных заведений 0 В Тамбове продолжают выявлять всё новые и новые точки торговли табакосодержащими изделиями вблизи образовательных учреждений. Так, в ходе очередного рейда общественников, которые занимаются данной проблематикой, и при содействии сетевого издания «Региональные известия» одна из таких точек была

Администрация Тамбова пытается спасти от банкротства МУП «ТТС» 0 Администрация Тамбова предпринимает усилия по спасению от банкротства муниципального унитарного предприятия "ТамбовТеплоСервис" (ТТС), созданного 10 лет назад. Напомним, что данная теплоснабжающая организация была выделена в 2013 году из другого муниципального унитарного предприятия

В Тамбове продают ресторан «Пират» за 111 млн рублей 0 На городской набережной в Тамбове выставлен к продаже ресторан "Пират". За предприятие общественного питания просят 111 миллионов рублей. Информация о продаже размещена на одной из онлайн-площадок по недвижимости, а в качестве продавца указано агентство недвижимости "Этажи".

В Тамбове пройдёт открытая лекция востоковеда Юрия Тавровского к 130-летию Мао Цзэдуна 0 этом году исполняется 130 лет со дня рождения основателя Китайской Народной Республики Мао Цзэдуна. По этому случаю по приглашению Тамбовского регионального отделения Общества российско-китайской дружбы 19 декабря в ТГУ имени Г.Р.Державина известный советский и российский востоковед Юрий Тавровский

Жителям Тамбовской области нужно перезаключить договоры на поставку газа 0 Из-за вступления в силу новых поправок, касающихся технического обслуживания и ремонта газового оборудования в жилых домах, тамбовчанам потребуется обновить свои договоры с поставщиками газа до конца текущего года.

Депутаты считают, что зима обнажила системные проблемы в сфере городского хозяйства 0 Мощный снегопад обрушился на центральные регионы страны, представляя серьезное испытание для пешеходов и водителей. Автомобили застревают, погружаясь в сугробы, что приводит к многочисленным ДТП.

Завтра открывается горнолыжный спуск в Тамбове 0 Открытие сезона катания на горнолыжном склоне в тамбовских Ласках запланировано на 17 декабря. Традиционно трасса будет открыта для посетителей с 10:00 до 20:00.

Бывший начальник почтового отделения предстанет перед судом 0 Уголовное дело по части 4 статьи 160 Уголовного кодекса Российской Федерации, касающееся присвоения и растраты в особо крупном размере, в отношении предыдущей руководительницы почтового отделения, прошло этап утверждения обвинительного заключения со стороны прокуратуры и готовится к передаче в

Лучший выпускник «Школы фермера» Россельхозбанка в Тамбове получил грант 0 В Тамбовской области состоялся выпускной слушателей третьего в регионе этапа масштабного образовательного проекта «Школа фермера». По инициативе Россельхозбанка лучшему студенту проекта решено выделить грант. В торжественной церемонии награждения приняли участие Директор Тамбовского филиала

Ушел из жизни первый руководитель областной телерадиокомпании Вячеслав Милошевич 0 Ушел из жизни первый руководитель Тамбовской областной телерадиокомпании «Новый век» - Вячеслав Родославович Милошевич. Ему на момент ухода было 72 года.

В Тамбовской области обсудили вопрос роста цен 0 Глава региона Максим Егоров, провел совещание с производителями продуктов питания и крупными ритейлерами в рамках подготовки к новогодним праздникам. Основной задачей было разработать механизм контроля за розничными ценами на продовольственные товары.