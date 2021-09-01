В Тамбове планируют продать объекты культурного наследия 0 На внеочередном заседании Тамбовской городской Думы депутаты одобрили предложение администрации о включении в прогнозный план приватизации ряда объектов культурного наследия.

В 2022 году начнут расчистку участка реки Студенец 0 На следующий год запланированы работы по расчистке участка реки Студенец на акватории более 500 метров от впадения реки в Цну до Девичьего моста. Основная цель мероприятия решения проблемы с подтоплением жилых домов в русле реки.

Провалилась восьмая попытка назначить главу Котовска 0 В восьмой раз не увенчалась успехом попытка выбрать кандидатов на должность главы города Котовска.

Поставщика тепла и горячей воды могут признать банкротом 0 «Тамбовская областная сбытовая компания» заявила о своем намерении подать заявление о банкротстве ООО «Компьюлинк инфраструктура ТО». Общество занимается поставкой тепла и горячей воды жителям Котовска и Тамбовского района.

Решается вопрос по «спорным территориям» на границах Тамбовской области 0 Продолжается работа по уточнению границ с соседними регионами, уточнены границы с тремя соседними субъектами РФ. В настоящее время ведутся переговоры с региональным правительством Пензенской области.

У жителей посёлка Новая Ляда отобрали участки под заправку 0 В Тамбовской области разгорелся скандал, связанный с уголовным делом по факту незаконного отчуждения земельных участков у жителей поселка Новая Ляда Тамбовского района под заправку Лукойл-Черноземьенефтепродукт.

Завтра в Тамбове отключат электричество на девяти улицах 0 В связи с ремонтными работами на объектах электросетевого хозяйства города Тамбова временно обесточат жилые дома на девяти улицах.

В Тамбов доставили мироточивый образ Божией Матери 0 Сегодня в город Тамбов из храма села Ивановка Сампурского района был доставлен мироточивый образ Божией Матери «Всех скорбящих Радость».

В Тамбовской области в результате ДТП погибли 2 человека 0 На трассе Р22 «Каспий» столкнулись «Хендай Солярис», «Мерседес» и «Хендай Туксон». В результате ДТП водитель и пассажир легкового автомобиля «Хендай Солярис» скончались на месте от полученных травм, машину фактически разорвало.

Власти и собственники ТЦ не могут определиться с установкой дорожных знаков 0 В районе ТЦ «Апельсин» сложилась непростая дорожная ситуация, выход из которой пока под вопросом.

Возбуждено уголовное дело по факту уничтожения объекта культурного наследия 0 В отношении руководителя ООО «ИТ — Сервис» возбуждено уголовное дело по факту уничтожения объекта культурного наследия. Обществу принадлежал объект культурного наследия по ул. С. Разина в районе «Вечного огня».

В ряде городов области временно запретят продажу алкоголя 0 В Тамбовской области с 29 августа по 7 сентября в Тамбове, Мичуринске, Котовске, Моршанске, а также в Тамбовском, Староюрьевском, Моршанском, Сосновском, Никифоровском и Первомайском районах с 08 до 20 часов на отдельных территориях запретят продажу алкогольной продукции.

В Тамбове снесут 82 торговых павильона 0 Врип главы города Тамбова Максим Косенков принял решение документ о порядке сноса самовольно установленных торговых объектов. По итогам рейдов в областном центре акты составили на 82 таких объекта.

В Никифоровском районе трагически погиб подросток 0 Вчера в Никифоровском районе при трагических обстоятельствах погиб школьник.

Россельхозбанк в Тамбове расширяет сотрудничество с ведущими агентствами недвижимости 0 Тамбовский филиал Россельхозбанка расширил перечень ключевых агентств недвижимости, при приобретении жилья у которых действует специальные процентные ставки по ипотечным кредитам с дисконтом до 0,85 п.п. от базовых программ.

Россельхозбанк повышает ставки по всем вкладам для физических лиц 0 С 23 августа 2021 года Россельхозбанк повышает процентные ставки по всей линейке рублевых вкладов для физических лиц на 0,3-1,5 п.п. Максимальную ставку 7,5% годовых можно получить по вкладу «Моё время» при его оформлении сроком на 3 года через дистанционные каналы банка.

Администрация Котовска задешево продает муниципальную недвижимость 0 Администрация города Котовска продала двухэтажное здание площадью 347 кв.м. и земельный участок по ул. Октябрьская, 11б всего за 1,7 млн рублей.

Заведующая ветеринарной лабораторией обвиняется во взяточничестве 0 Предъявлено обвинение заведующей лабораторией ветеринарно-санитарной экспертизы ТОГБУ «Тамбовская городская станция по борьбе с болезнями животных» в получении взяток по ст. 290 УК РФ.

В Тамбове легковушка сбила ребёнка на велосипеде 0 В северной части Тамбова в районе улицы Агапкина водитель автомобиля сбил ребёнка на велосипеде.

Вандалы напали на автомобиль депутата от КПРФ 0 Около дома депутата Тамбовской областной Думы от КПРФ Александра Жалнина неизвестные лица совершили акт вандализма в отношении его автомобиля: облили красной краской и оставили могильный венок.