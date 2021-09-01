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В 2022 году начнут расчистку участка реки Студенец
Вчера, 16:31
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На следующий год запланированы работы по расчистке участка реки Студенец на акватории более 500 метров от впадения реки в Цну до Девичьего моста. Основная цель мероприятия решения проблемы с подтоплением жилых домов в русле реки.
Длительное время проблему жителей улицы Степана Разина поднимает депутат Тамбовской городской Думы Артём Александров.
«Местные жители и эко-защитники добивались не один год принятия решения, теперь важно, чтобы денежные средства были выделены в необходимых объемах», — комментирует Артём Александров.
Фото: Ольга Смыкова
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