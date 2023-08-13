В Тамбове расчистят участок Студенца 0 Министерство экологии Тамбовской области объявило конкурс на выполнение работ по очистке участка реки Студенец от Рассказовского шоссе до устья в районе дачных массивов. Начальная стоимость предполагаемых работ составляет 4,9 миллиона рублей. Результаты аукциона будут подведены к 22 августа.

В Моршанском округе произошло крупное ДТП со смертельным исходом 0 В Моршанском районе Тамбовской области произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие, в результате которого двое человек погибли, а еще один был доставлен в больницу с различными травмами.

Пьяная блогерша убила голубя в Тамбове 0 В настоящее время ведется расследование инцидента по факту жестокого обращения с животными.

Фонд капремонта нарушил срок ремонта многоквартирного дома в Тамбове 0 Одна из жительниц Тамбова обратилась к Уполномоченному по правам человека в Тамбовской области Владимиру Репину, с вопросом о том, что капитальный ремонт многоквартирного дома на улице Гагарина, 147, не был проведен.

Тамбовский «Спартак» завершил вничью игру с «Кватном» 0 «Спартак»из Тамбова завершил вничью гостевой матч с обнинском «Квантом» в четвёртом туре LEON — Первенства по футболу среди команд Второй Лиги «Дивизион Б».

Сроки завершения ремонта института С.В. Рахманинова снова откладываются 0 Планы по завершению ремонта на объекте культурного наследия, а именно в здании Тамбовского музыкально-педагогического института имени С.В. Рахманинова, вновь подверглись пересмотру. Соответствующую информацию о переносе сроков можно прочитать в комментариях, опубликованных на официальной странице

Доктор медицинских наук призвал ужесточить контроль при поступлении продуктов в магазины 0 Доктор медицинских наук, профессор Павел Савилов призвал ужесточить контроль при поступлении продуктов питания в магазины в своем интервью изданию «ПРАВО68», где обсуждается тема выявления в мясной продукции отечественных предприятий содержания остатков лекарственных препаратов.

В Тамбовской области сократилась розничная торговля 0 В первом полугодии текущего года объем розничной торговли в Тамбовской области уменьшился на 5%, достигнув отметки в 117 миллиардов рублей. Согласно информации, предоставленной Тамбовстатом, продажи пищевых товаров, включая напитки и табачные изделия, сократились на 4,9% по сравнению с аналогичным

В Тамбове службы продолжают борьбу с крысами 0 Сотрудники МБУ "Дирекция городского хозяйства" сегодня провели очередную операцию по дератизации на улице Сабуровской в Тамбове. Ранее в этом районе, около жилого комплекса, мусорной площадки и гаражного кооператива, были обнаружены крысы.

Чакинский сельхозтехникум хотят продать за 10,7 миллиона рублей 0 В Чакино, что находится в Ржаксинском районе, снова выставлено на аукцион здание бывшего учебного корпуса сельскохозяйственного техникума. Начальная ставка составляет 10,7 миллиона рублей. В данную сумму не включена стоимость земельного участка, где находится данное здание. Предложения по цене

Жители просят властей вмешаться в ситуацию с застройкой Пригородного леса 0 Жители Пригородного леса продолжают борьбу за сохранение последних участков леса от застройки. Местные жители настаивают на необходимости сохранения статуса рекреационной зоны для спорных земельных участков в Пригородном лесу, которые хотят застроить и просят властей вмешаться в ситуацию.

В Тамбове построят четыре новых дороги 0 В рамках национального проекта "Жильё и городская среда", планируется провести значительные инфраструктурные изменения в микрорайоне Северный Тамбова. По данным официальных источников, в пределах улиц Архитектурная — Веселая будут созданы четыре новых автомобильных дороги. Особое внимание уделяется

В Инжавинском округе помётохранилище хотят заменить компостной ямой 0 Общественные обсуждения проекта по переработке птичьего помёта с производственных площадок ОАО «Токарёвская птицефабрика» в органическое удобрение начались в Инжавинском округе Тамбовской области. Проект был назван «новой технологией», но общественники утверждают, что инициаторы предлагают нечто не

Тамбовская область является неблагополучным регионом по бешенству животных 0 Тамбовская область является неблагополучным регионом по бешенству животных. Среди видов, которые заболели в текущем году, можно выделить лис, собак, кошек и также мелкий рогатый скот.

В регионе сохранится жаркая погода 0 В предстоящие два дня, то есть 11 и 12 августа, ожидается повышение температуры воздуха в Тамбовской области до уровня 30-32°.

В Тамбовской области выявлен очередной случай поставки молочного фальсификата в социальное учреждение 0 Управление Россельхознадзора в Рязанской и Тамбовской областях выявило инцидент, связанный с поставками поддельной молочной продукции в одно из учреждений социального обслуживания в Тамбовском районе.

Зданию инфекционной больницы в Тамбове требуется реконструкция 0 Тамбовская клиника инфекционных заболеваний столкнулась с нехваткой медицинских помещений, что на данный момент является критической проблемой, не соответствующей действующим гигиеническим стандартам, объявило региональное управление здравоохранения. Текущее состояние здания требует проведения

Директор парк культуры и отдыха в Мичуринске предстанет перед судом 0 Мичуринской городской прокуратурой утверждено обвинительное заключение по уголовному делу о превышении должностных полномочий (ч.1 ст.286 УК РФ ) в отношении директора МБУК «Парк культуры и отдыха».

В Тамбове участок дороги на улице Свободной отремонтировали на 75% 0 На протяжении 1,3 километра улицы Свободной в Тамбове активно ведутся ремонтные работы. На текущий момент выполнено 75% общего объема работ. Важные этапы, такие как обустройство пешеходных и технических тротуаров, а также установка бордюрного камня, уже успешно завершены.