Суд по делу о загрязнении реки Жигалки в Тамбове снова откладывается 0 В Арбитражном суде Тамбовской области продолжается рассмотрение иска о возмещении ущерба, причинённого загрязнением реки Жигалки. Репортаж о заседании публикует деловое издание «Вердикт». Напомним, речь идёт о сбросе канализационных стоков в районе Ахлебиновской рощи, где из-за аварийного

В Тамбове пройдёт «Неделя Китая» с деловой и академической программой 0 С 22 по 26 сентября в Тамбове состоится первая часть «Недели Китая» (12+), посвящённой Году культуры России и Китая и 80-летию Победы. В регион приедет делегация из провинции Цзянсу и китаисты из Москвы. Программа включает десятки событий, такие как лекции российских экспертов по международным

Скандальный «Дормострой» покидает Тамбов и возвращается в Ивановскую область 0 ООО «Дормострой», оказавшееся в центре череды скандалов и в списке недобросовестных поставщиков, меняет прописку и регистрируется в Ивановской области. Именно там компания была создана в 2016 году. Об этом сообщает деловое издание «Вердикт». По данным издания, предприятие входит в группу компаний,

В Тамбове ищут подрядчика для расчистки реки Студенец 0 На сайте Госзакупок опубликована информация о поиске подрядчика для подготовки проектно-сметной документации по расчистке участка реки Студенец. Заказчиком выступает ГУП «Тамбовское водное хозяйство». Начальная стоимость контракта составляет 933 тыс. руб., победителя планируют определить 26

В Тамбове показали цифровые технологии для экоконтроля 0 В парке культуры и отдыха Тамбова 13 сентября прошёл региональный День цифры. Одной из ключевых тем мероприятия стали современные цифровые решения для охраны окружающей среды. Врио министра экологии и природных ресурсов Тамбовской области Дмитрий Сомов ознакомился с новыми разработками, которые

«Тамбовводтранс» требует банкротства «СМУ-7» из-за дорожного катка 0 История, достойная хроник хозяйственного суда: ОАО «Тамбовводтранс» готовит иск в Арбитражный суд Тамбовской области с требованием признать ООО «СМУ-7» банкротом. Основание — многомиллионные долги по договору купли-продажи дорожного катка марки AMMANN и начисленная неустойка. Общая сумма претензий

В Тамбове ликвидируют компанию «Роспечать» 0 Акционеры ЗАО «Роспечать» приняли решение о ликвидации компании. Соответствующая информация опубликована 16 сентября 2025 года на площадке «Федресурс». Фактически уход «Роспечати» с тамбовского рынка начался ещё летом 2021 года, когда компания закрыла около 50 киосков в городе. Тогда руководство

В Борщёвке нарушитель после штрафа сам убрал несанкционированную свалку 0 В селе Борщёвка Тамбовского округа удалось ликвидировать несанкционированную свалку. Как сообщили в региональном министерстве экологии, её организовал местный житель, который неоднократно свозил мусор на территорию вне специально отведённых объектов. Дело об административном правонарушении

Избирком утвердил победу Евгения Первышова на выборах губернатора Тамбовской области 0 В Тамбовской области подвели итоги досрочных выборов главы региона. В голосовании приняли участие более 421 тысячи человек — явка составила 54%. По данным областного избиркома, победителем стал Евгений Первышов. За него проголосовали свыше 311 тысяч жителей, что составило 73,84% от числа

В Тамбове штукатур-маляр сорвался с вышки и погиб 0 Трагедия произошла днём 11 сентября на одном из предприятий Тамбова, специализирующемся на выпуске средств защиты органов дыхания. По предварительным данным, 56-летний рабочий проводил малярные работы в гаражном помещении. Около половины второго дня он упал с передвижной вышки. От полученных травм

Статус Сергея Булаха в Ассоциации промышленников остаётся неопределённым 0 История с председательством Сергея Булаха в Союзе регионального объединения работодателей «Тамбовская областная ассоциация промышленников и предпринимателей» по-прежнему вызывает вопросы. Напомним, в августе он покинул пост генерального директора АО «ЗАВКОМ» и лишился формального статуса

В Тамбовской области женщине выплатят 200 тысяч рублей за нападение домашних кабанов 0 Бондарский районный суд вынес решение по делу о нападении на местную жительницу. Нападение произошло весной этого года в селе Кривополянье Бондарского округа. Женщина с внуками гуляла по улице, когда несколько кабанов, вырвавшись из-за сломанного ограждения, напали на неё. Пострадавшая получила

Юная тамбовчанка завоевала бронзу на Всероссийских играх боевых искусств 0 В Анапе завершились XVII Всероссийские юношеские игры боевых искусств, собравшие более тысячи участников из разных регионов страны. В течение двух недель юные спортсмены состязались в кикбоксинге, каратэ, тхэквондо, дзюдо, самбо, грепплинге, боксе, армейском рукопашном бое, ушу и смешанных

Александр Бастрыкин поручил возбудить дело по факту разбитой дороги в Бокино 0 Многолетняя проблема с улицей Заречной в селе Бокино Тамбовской области дошла до федерального уровня. Жители не раз жаловались, что единственная дорога к их домам остаётся грунтовой, её постоянно размывает дождями и снегом. Иногда проехать невозможно даже скорой помощи или пожарным машинам. Жалобы

Тамбовский симфонический оркестр откроет юбилейный сезон концертом Чайковского 0 18 сентября Академический симфонический оркестр имени С.В. Рахманинова откроет свой пятый, юбилейный сезон. Первое выступление будет посвящено 185-летию со дня рождения Петра Чайковского. В программе концерта прозвучит Второй концерт для фортепиано с оркестром. Солистом выступит пианист Даниил

Почти миллион рублей задолжали Тамбовской области компании-недропользователи региона 0 За последние пять лет предприятия, добывающие полезные ископаемые в Тамбовской области, не выплатили свыше 900 тыс. рублей обязательных платежей. В бюджет не поступили налог на добычу, водный налог и регулярные отчисления за пользование недрами. По данным регионального минэкологии, задолженность

«Народная плотина» на Цне: уголовное дело буксует, жители спорят с прокурорами 0 История с так называемой «народной плотиной» в Тамбове снова возвращается в Ленинский районный суд. В четвертый раз туда поступило дело против строителя Александра Романова, обвиняемого в незаконной рубке деревьев. Все предыдущие попытки начать разбирательство заканчивались возвратом материалов на

На брифинге "Новых людей" рассказали о нарушениях, зафиксированных на выборах в Тамбовской области 0 На брифинге в ситуационном центре партии "Новые люди" руководитель центра Евгений Коркищенко сообщил о нарушениях избирательного законодательства в ходе голосования в городе Уварoво. По его словам, наблюдатель партии на УИК № 921 Александр столкнулся с систематическим препятствованием со стороны

В Тамбове почтили память Зои Космодемьянской в день её 102-летия 0 В Тамбове отметили день рождения Героя Советского Союза Зои Космодемьянской. В минувшую субботу, 13 сентября, у памятника легендарной разведчице состоялась церемония возложения цветов. В ней приняли участие врио главы региона Евгений Первышов, председатель облдумы Евгений Матушкин, а также

Приговор экс-депутату Тамбовской Гордумы Ольге Степичевой вступил в силу 0 В Тамбове завершилось громкое дело бывшего заместителя председателя городской Думы Ольги Степичевой. Тамбовский областной суд отказался удовлетворить её апелляцию и оставил без изменений приговор Октябрьского райсуда, вынесенный летом этого года. Напомним, в июне суд признал Степичеву виновной в