В Арбитраже продолжается разбирательство по делу о гибели рыбы в пруду Рогатый
В Арбитражном суде Тамбовской области состоялось очередное заседание по делу о массовой гибели рыбы в пруду Рогатый в Токаревском округе. Ответчиком выступает «Токаревская птицефабрика», которую прокуратура обвиняет в сбросе сточных вод и требует взыскать ущерб экосистеме в размере 2,86 млн рублей. Подробности сообщает деловое издание «Вердикт»
.
Согласно данным Росрыболовства, в сентябре 2024 года в водоёме погибли более 8,5 тыс. рыб — плотва, щука, окунь и другие виды. Однако представители предприятия оспаривают выводы экспертов, указывают на неточности в актах и ссылаются на письмо администрации округа, где утверждается, что «массовой гибели рыбы не зафиксировано». В связи с этим судья Светлана Зотова привлекла администрацию к процессу в качестве третьего лица.
Как напоминает «Вердикт», ранее в актах Росрыболовства и Минэкологии фиксировались признаки экологической катастрофы: замор, неприятный запах, мутная вода и тысячи мёртвых рыб, что также подтверждали кадры телерепортажа «Вестей Тамбов». Следующее заседание назначено на 15 октября, и именно там могут появиться ключевые ответы о причинах происшествия.
Фото: кадр из видео
В Тамбове завершён конкурс по отбору кандидатов на должность главы городской администрации. Как сообщили в гордуме, по итогам рассмотрения документов и прохождения этапов отбора победителями признаны действующий градоначальник Максим Косенков и руководитель стоматологической компании «Профи»
Моршанск вновь оказался в центре внимания региональных властей. На оперативном совещании 9 сентября врио губернатора Тамбовской области Евгений Первышов жестко раскритиковал работу врио главы города Антона Овчинникова. Поводом стало обращение жительницы Моршанска: еще в июле она просила привести в
В Тамбове началось разбирательство о том, стоит ли заносить крупного подрядчика ООО «Дормострой» в реестр недобросовестных поставщиков. Поводом стали жалобы «Тамбовавтодора», который в августе расторг сразу все контракты с этой организацией из-за срывов в содержании дорог. Об этом сообщает деловое
Менее чем за неделю до выборов в городскую думу Тамбова и выборов главы Тамбовской области политическая карта города раскрасилась яркими красками наружной политической рекламы. Мобильный интернет в городе, как и в большинстве других городов Нечерноземья, периодически отключают, поэтому тамбовчане в
3 сентября были подведены итоги конкурса НКО на получение грантов Правительства Тамбовской области в 2025 году. Среди победителей, к сожалению, не оказалось ни одной ветеранской организации города Мичуринска и Мичуринского муниципального округа.
Модернизация вспомогательных аэродромных покрытий аэропорта «Тамбов» может войти в федеральный проект «Развитие инфраструктуры воздушного транспорта». Об этом сообщил врио губернатора Евгений Первышов после встречи в Москве с министром транспорта РФ Андреем Никитиным. По словам главы региона, в
Тамбовский генплан претерпел заметные изменения. Как узнало издание «Вердикт», депутаты поддержали решение вывести из городской черты участок площадью более 2,3 млн кв. м в районе Тригуляя и вернуть ему статус «Земель лесного фонда». Местные жители давно добивались такого шага. Они считали, что
В селе Изосимово Мичуринского муниципального округа прошло торжественное мероприятие, посвящённое открытию мемориальной доски сержанту, кавалеру ордена Мужества Алексею Бокову, погибшему при исполнении воинского долга.
Прокуратура Мичуринска обнаружила нарушения законодательства о контрактной системе при организации закупок для капитального ремонта здания школы № 7, финансируемого в рамках национального проекта «Молодежь и дети». Общая стоимость работ оценивалась более чем в 110 млн рублей, сообщили в
В Мичуринске в 19-й раз прошла всероссийская выставка «День садовода». Основная задача выставки – демонстрация достижений отечественного садоводства.
Контрольно-счётная палата Тамбовской области завершила проверку деятельности АО «Корпорация развития Тамбовской области» и аффилированных с ней компаний. Как сообщает деловое издание «Вердикт», аудит охватывал период с июня 2022-го по июль 2025-го. В итоговом акте зафиксированы 24 нарушения.
В Тамбове завершается благоустройство улицы Коммунальной, которую многие жители называют Тамбовским Арбатом. Глава администрации города сообщил, что здесь уже подключили парковое освещение, а оставшиеся работы можно считать заключительными штрихами. За последние месяцы на улице появились новые
На заседании Тамбовской городской Думы рассмотрели изменения в генеральный план города. Одним из ключевых пунктов стала судьба нефтебазы АО «Тамбовнефтепродукт» на улице Астраханской, 173. Как отмечает деловое издание «Вердикт», в материалах по обоснованию проекта говорится о необходимости
На улице Карла Маркса, 130 в Тамбове начал работу Центр развития креативных индустрий — новая площадка для поддержки специалистов творческих и инновационных профессий. Здесь ждут дизайнеров, архитекторов, фотографов, IT-разработчиков, музыкантов, аниматоров, предпринимателей, организаторов
С 1 января 2026 года оператором программы «Пушкинская карта» станет банк ВТБ. Об этом сообщили в Минкультуры Тамбовской области, пояснив порядок перевыпуска карт для сохранения доступа к культурным событиям. Подать заявку на выпуск новой карты можно уже сейчас. Это доступно через приложения
До выборов в Тамбовскую городскую Думу остаются считаные дни, и новые данные исследования Russian Field показывают, что борьба будет напряжённой. Фаворит кампании очевиден — «Единая Россия» с рейтингом 53,7%. Её позиции прочны, и сомнений в прохождении у наблюдателей нет. Главная интрига — кто
Директор АНО «Вершина» в Тамбовской области Оксана Осетрова вошла в список номинантов премии «Человек дела», учреждённой Благотворительным фондом Геннадия Тимченко. Премия появилась в 2025 году к 15-летию фонда. Она направлена на поддержку лидеров социальных инициатив и объединение победителей
Право комплексного развития территории в границах улиц Мичуринской, Куйбышева и Советской получила компания ООО СЗ «РСС-центр». Итоги аукциона, прошедшего 5 сентября, опубликованы на портале госзакупок. Компания оказалась единственным участником торгов. В таких случаях аукцион признаётся
Ремонт фонтана «Дружба народов» на Привокзальной площади в Тамбове подходит к завершению. Как сообщил глава администрации города Максим Косенков, объект планируют сдать в эксплуатацию в течение двух недель. Фонтан, построенный в начале 1980-х годов, в последние годы находился в аварийном
В Туле 5 сентября прошёл конкурс на звание лучшей бригады скорой помощи, собравший 28 команд из 17 регионов России. Тамбовскую область представляла команда с говорящим названием «Тамбовские волки» — врач Александр Черица, фельдшер Анна Ильичёва, водитель Сергей Родионов и дублёры состава: врач Юрий
