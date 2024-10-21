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Массовая гибель рыбы в Тамбовской области: более 8,5 тысяч рыб погибло в пруду Рогатый
Вчера, 10:31
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Московско-Окское территориальное управление Федерального агентства по рыболовству сообщает о массовой гибели рыбы в пруду Рогатый (Новобарановский) Токаревского муниципального округа Тамбовской области. По данным ведомства, в водоёме зафиксирована гибель более 8,5 тысяч рыб. Информация поступила от местного рыбака, после чего специалисты Росрыболовства провели проверку и подтвердили масштабы экологического происшествия, - сообщает издание «Региональные известия».
Как отмечается в отчёте, погибло 8 543 особи рыбы, включая окуня (884 экз.), плотву (3 450 экз.), щуку (1 645 экз.), уклейку (2 560 экз.) и линя (4 экз.). Специалисты взяли пробы воды и донного грунта, а также замерили уровень кислорода в водоёме.
Предварительной причиной массовой гибели рыбы называют возможное попадание неочищенных сточных вод с карт местной птицефабрики. В связи с этим ОАО «Токаревская птицефабрика» было вынесено официальное предостережение о недопустимости нарушения экологических норм в области рыболовства.
Ранее местные жители уже сообщали о загрязнении водоёма, указывая на тёмно-зелёный цвет воды и неприятный запах. Также на поверхности воды наблюдалась мёртвая рыба в полуразложившемся состоянии. Это происшествие вызвало серьёзные опасения и было охарактеризовано как потенциальная экологическая катастрофа.
Для определения окончательной причины гибели рыбы проводятся химические и бактериологические анализы воды. Результаты будут переданы в прокуратуру для принятия дальнейших мер.
Фото: ГТРК «Вести Тамбов»
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