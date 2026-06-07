Почти каждая третья крупная компания Тамбовской области завершила квартал с убытком Комментариев: 0



Сальдированный финансовый результат крупных и средних организаций региона составил 9 млрд рублей. Несмотря на то, что экономика остаётся в плюсе, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года этот показатель снизился на 15,5%.



При этом речь идёт не обо всех предприятиях региона, а о крупных и средних организациях без учёта малого бизнеса, банков, бюджетных учреждений и ряда финансовых структур.



Одной из наиболее тревожных тенденций стал рост числа убыточных предприятий. Если год назад в убытке работала примерно каждая четвёртая организация, то теперь — почти каждая третья. Доля таких компаний достигла 31,7%.



Наиболее сложная ситуация сложилась в строительной отрасли. По данным статистики, строительные организации завершили первый квартал с совокупным убытком в размере 97,4 млн рублей. Годом ранее сектор демонстрировал прибыль более 41 млн рублей.



Негативную динамику показала и сфера недвижимости. Организации, работающие с недвижимым имуществом, получили убыток в размере 29 млн рублей против прибыли в 31 млн рублей за аналогичный период прошлого года.



Снизились финансовые результаты и в ряде других отраслей. Так, прибыль обрабатывающих производств сократилась на 31%, гостиничного бизнеса и общественного питания — на 36,7%, административной деятельности и сопутствующих услуг — на 66,1%.



Вместе с тем некоторые направления смогли улучшить показатели. Организации в сфере водоснабжения, водоотведения и обращения с отходами вышли из убытков и получили прибыль в размере 34,1 млн рублей. Улучшилась ситуация и в торговле, где вместо прошлогоднего убытка зафиксирована прибыль в 361,8 млн рублей.



Как отмечает «Вердикт», экономика региона сохраняет устойчивость, однако работает уже с меньшим запасом прочности. Рост числа убыточных предприятий и ухудшение финансовых результатов в строительстве и промышленности могут стать одним из главных вызовов для бизнеса во втором квартале текущего года. Экономика Тамбовской области по итогам первого квартала 2026 года сохранила положительный финансовый результат, однако положение бизнеса стало заметно менее устойчивым. Об этом с ообщает деловое издание «Вердикт» со ссылкой на данные Тамбовстата.Сальдированный финансовый результат крупных и средних организаций региона составил 9 млрд рублей. Несмотря на то, что экономика остаётся в плюсе, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года этот показатель снизился на 15,5%.При этом речь идёт не обо всех предприятиях региона, а о крупных и средних организациях без учёта малого бизнеса, банков, бюджетных учреждений и ряда финансовых структур.Одной из наиболее тревожных тенденций стал рост числа убыточных предприятий. Если год назад в убытке работала примерно каждая четвёртая организация, то теперь — почти каждая третья. Доля таких компаний достигла 31,7%.Наиболее сложная ситуация сложилась в строительной отрасли. По данным статистики, строительные организации завершили первый квартал с совокупным убытком в размере 97,4 млн рублей. Годом ранее сектор демонстрировал прибыль более 41 млн рублей.Негативную динамику показала и сфера недвижимости. Организации, работающие с недвижимым имуществом, получили убыток в размере 29 млн рублей против прибыли в 31 млн рублей за аналогичный период прошлого года.Снизились финансовые результаты и в ряде других отраслей. Так, прибыль обрабатывающих производств сократилась на 31%, гостиничного бизнеса и общественного питания — на 36,7%, административной деятельности и сопутствующих услуг — на 66,1%.Вместе с тем некоторые направления смогли улучшить показатели. Организации в сфере водоснабжения, водоотведения и обращения с отходами вышли из убытков и получили прибыль в размере 34,1 млн рублей. Улучшилась ситуация и в торговле, где вместо прошлогоднего убытка зафиксирована прибыль в 361,8 млн рублей.Как отмечает «Вердикт», экономика региона сохраняет устойчивость, однако работает уже с меньшим запасом прочности. Рост числа убыточных предприятий и ухудшение финансовых результатов в строительстве и промышленности могут стать одним из главных вызовов для бизнеса во втором квартале текущего года.



