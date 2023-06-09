Финансовые результаты тамбовских предприятий снижаются Комментариев: 0



Оперативные данные показывают, что сальдированный финансовый результат организаций Тамбовской области (за исключением субъектов малого предпринимательства, кредитных организаций, государственных учреждений и некредитных финансовых организаций) в январе-марте 2023 года составил 10 миллиардов 446 миллионов рублей прибыли, что на 26,4% меньше, чем в аналогичном периоде 2022 года. Однако следует отметить, что в прошлом году за январь-март также наблюдалось снижение почти в два раза по сравнению с 2021 годом – на 47,4%.



Лучшую ситуацию можно наблюдать в секторах торговли и образования. В отраслях "Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов" и "Образование" зарегистрирован рост прибыли более чем вдвое. Кроме того, в строительных организациях в январе-марте 2023 года была получена прибыль в размере 193,4 миллиона рублей, в то время как год назад был зафиксирован убыток в размере 5,4 миллиона рублей.



Согласно исследованию "РИА-рейтинг", результаты в строительстве за 2022 год действительно были значительно хуже - объем ввода жилых домов в Тамбовской области упал на 47% по сравнению с 2021 годом, что стало антирекордом среди регионов России.



Некоторые застройщики действительно находятся в затруднительном положении. Например, недавно один из крупнейших участников рынка в регионе, ООО "СЗ "Компания Козерог", занимающий второе место по вводу жилья в Тамбовской области, обанкротился по иску Сбербанка. Финансовые результаты предприятий в Тамбовской области сокращаются. По данным Тамбовстата, за первый квартал текущего года прибыль снизилась на четверть, - сообщают «Гражданские силы».Оперативные данные показывают, что сальдированный финансовый результат организаций Тамбовской области (за исключением субъектов малого предпринимательства, кредитных организаций, государственных учреждений и некредитных финансовых организаций) в январе-марте 2023 года составил 10 миллиардов 446 миллионов рублей прибыли, что на 26,4% меньше, чем в аналогичном периоде 2022 года. Однако следует отметить, что в прошлом году за январь-март также наблюдалось снижение почти в два раза по сравнению с 2021 годом – на 47,4%.Лучшую ситуацию можно наблюдать в секторах торговли и образования. В отраслях "Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов" и "Образование" зарегистрирован рост прибыли более чем вдвое. Кроме того, в строительных организациях в январе-марте 2023 года была получена прибыль в размере 193,4 миллиона рублей, в то время как год назад был зафиксирован убыток в размере 5,4 миллиона рублей.Согласно исследованию "РИА-рейтинг", результаты в строительстве за 2022 год действительно были значительно хуже - объем ввода жилых домов в Тамбовской области упал на 47% по сравнению с 2021 годом, что стало антирекордом среди регионов России.Некоторые застройщики действительно находятся в затруднительном положении. Например, недавно один из крупнейших участников рынка в регионе, ООО "СЗ "Компания Козерог", занимающий второе место по вводу жилья в Тамбовской области, обанкротился по иску Сбербанка.



