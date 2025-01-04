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Сложности экономики Тамбовщины: растут убытки и число убыточных предприятий

Сегодня, 09:40
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Сложности экономики Тамбовщины: растут убытки и число убыточных предприятийСогласно данным Тамбовстата, общий финансовый результат организаций Тамбовской области за период с января по октябрь 2024 года достиг 54,3 млрд рублей. Это на 0,8% превышает показатели аналогичного периода прошлого года. Для сравнения, в 2023 году рост по отношению к 2022 году составил 0,9%.

Однако не все отрасли показали положительную динамику. Наибольшее снижение финансовых результатов наблюдается в строительной отрасли, где показатель упал на 54,8%. В административной деятельности и сопутствующих услугах снижение составило 44%, а в сфере обеспечения электроэнергией, газом и паром – 15,2%.

Доля организаций, закончивших отчетный период с убытками, увеличилась на 2,4 процентного пункта и составила 18,9% от общего числа предприятий области. Суммарные убытки выросли на 75%. Среди отраслей лидерами по доле убыточных организаций стали водоснабжение и утилизация отходов – 60%, информационная деятельность – 50%, а также здравоохранение и социальные услуги – 40%.

В территориальном разрезе наиболее высокий удельный вес убыточных предприятий отмечен в Пичаевском муниципальном округе, где их доля достигла 75%. В Сампурском муниципальном округе и Кирсановском городском округе доля таких организаций составляет по 50%, а в Знаменском, Мичуринском и Сосновском округах – по 33,3%.

Несмотря на общий рост финансовых показателей, увеличение числа убыточных предприятий и их убытков в ряде отраслей и округов вызывает тревогу, что требует принятия дополнительных мер по стабилизации экономики региона.

Фото: wikimedia
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Сложности экономики Тамбовщины: растут убытки и число убыточных предприятий

Сегодня, 09:40
0
Согласно данным Тамбовстата, общий финансовый результат организаций Тамбовской области за период с января по октябрь 2024 года достиг 54,3 млрд рублей. Это на 0,8% превышает показатели аналогичного периода прошлого года. Для сравнения, в 2023 году рост по отношению к 2022 году составил 0,9%.

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