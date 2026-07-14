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» » » С «РКС-Тамбов» взыскали 4,6 млн рублей за загрязнение ручья в Майском

С «РКС-Тамбов» взыскали 4,6 млн рублей за загрязнение ручья в Майском

Сегодня, 12:21
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Арбитражный суд удовлетворил иск прокуратуры Октябрьского района Тамбова и взыскал с ООО «РКС-Тамбов» более 4,6 млн рублей за ущерб, причинённый водному объекту. Деньги должны поступить в федеральный бюджет.

Как сообщили в прокуратуре Тамбовской области, нарушение выявили во время проверки исполнения природоохранного законодательства. В 2025 году в микрорайоне Майский произошёл сброс сточных вод из канализационной насосной станции, находящейся в зоне эксплуатационной ответственности ООО «РКС-Тамбов». В результате был загрязнён ручей.

Для возмещения экологического ущерба прокуратура обратилась в Арбитражный суд. Суд поддержал требования надзорного ведомства и постановил взыскать с коммунальной компании более 4,6 млн рублей. Фактическое исполнение решения находится на контроле прокуратуры.

Напомним, в конце июня Арбитражный суд Тамбовской области приступил к рассмотрению ещё одного иска прокуратуры в интересах Центрально-Чернозёмного межрегионального управления Росприроднадзора к ООО «РКС-Тамбов». Он также связан со сбросом сточных вод и загрязнением ручья Ближний Колов.

Тогда в центре спора оказался не только сам факт загрязнения, но и статус ручья. Суду предстояло установить, относится ли Ближний Колов к водным объектам рыбохозяйственного значения, поскольку от этого зависела методика расчёта ущерба. В заседании выяснилось, что ручей отсутствует в Государственном рыбохозяйственном реестре, а представители Росрыболовства сообщили, что он периодически полностью пересыхает.

По данным материалов дела, после сброса сточных вод специалисты зафиксировали многократное превышение предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ. Тогда размер ущерба окружающей среде оценивался почти в 4,8 млн рублей.

Для жителей эта история — не только про судебное взыскание. Речь идёт о состоянии коммунальной инфраструктуры и о том, насколько безопасно она работает рядом с жилыми микрорайонами и водными объектами.
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