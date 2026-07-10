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Тамбовчане снова жалуются на работу общественного транспорта
Сегодня, 19:30
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Работа общественного транспорта в Тамбове вновь стала одной из самых обсуждаемых городских тем. На проблему обратили внимание на еженедельной планёрке у главы Тамбовской области Евгения Первышова и на совещании у главы администрации города Максима Косенкова.
Как сообщила руководитель Центра управления регионом Екатерина Мартынова, за прошедшую неделю жители направили 63 обращения, связанные с общественным транспортом. Тамбовчане жалуются на большие интервалы движения, срывы расписания, сокращение маршрутов, переполненные автобусы и отсутствие рейсов после 20:00.
На городской планёрке исполняющий обязанности генерального директора МБУ «Пассажирские перевозки» Александр Иванов сообщил, что ежедневно на линию выходят около 180 автобусов. По его словам, из-за очередей на АЗС выпуск коммерческого транспорта сокращается примерно на 10 единиц.
Максим Косенков потребовал объяснить, какие меры принимаются для решения проблемы, и раскритиковал доклад руководителя.
«Вы тему обостряли? Какие меры вы принимаете? Просто констатировали, что на десять автобусов меньше, и успокоились, что ли», — обратился Максим Косенков к Александру Иванову.
Во время обсуждения выяснилось, что у перевозчиков действительно возникают сложности с заправкой из-за очередей. При этом, по словам руководителя МБУ, критического дефицита дизельного топлива нет. Однако подробно ответить на вопросы о взаимодействии с коммерческими перевозчиками и принимаемых мерах он не смог.
В завершение обсуждения глава администрации резко прервал выступление подчинённого словами: «Садитесь. Два. В очередной раз».
Ранее Евгений Первышов поручил увеличить объёмы поставок топлива в Тамбовскую область. После обращения в Минэнерго РФ и «Роснефть» суточные лимиты поставок на АЗС сети увеличили на 30%, но ограничения на отпуск топлива продолжают действовать. На этом фоне в городе выросла нагрузка на транспорт и другие службы, которым нужна регулярная заправка техники.
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