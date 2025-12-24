Максим Косенков анонсировал пересмотр маршрутной сети и новую транспортную стратегию Тамбова Комментариев: 0



По словам Максима Косенкова, в настоящее время в регионе совместно с московскими специалистами продолжается разработка единой транспортной стратегии. Работа ведётся уже несколько месяцев и предполагает детальную проработку всей системы общественных перевозок.



«Я участвую в этой работе уже в течение нескольких месяцев, с момента, как Евгений Алексеевич Первышов сообщил о том, что есть договорённость с мэром Москвы. Мы с коллегами обсуждали этот вопрос по нескольку часов: наши предложения, замечания, они вносили их в итоговый вариант документа», — отметил Максим Косенков.



Уже сейчас, по словам главы администрации, понятно, какие изменения предполагает стратегия. В документ войдёт исключение дублирующих маршрутов, пересмотр существующих направлений движения и пересадочных узлов. Кроме того, в Тамбове планируют создать несколько новых пересадочных точек.



Отдельно Максим Косенков остановился на планах перехода на 220-й федеральный закон, который предусматривает обязательное проведение конкурсных процедур по отбору перевозчиков. При этом, как подчеркнул глава администрации, базовым предприятием должно оставаться муниципальное транспортное предприятие — как «подушка безопасности» для системы общественных перевозок.



«Транспортная стратегия нам очень нужна, чтобы понимать, куда мы движемся, в каком направлении, какие приоритеты ставим», — подчеркнул Максим Косенков. Глава администрации Тамбова Максим Косенков 25 декабря провёл пресс-конференцию, в ходе которой ответил на вопросы журналистов, в том числе о развитии городского транспорта — одной из самых острых тем для жителей областного центра.По словам Максима Косенкова, в настоящее время в регионе совместно с московскими специалистами продолжается разработка единой транспортной стратегии. Работа ведётся уже несколько месяцев и предполагает детальную проработку всей системы общественных перевозок.«Я участвую в этой работе уже в течение нескольких месяцев, с момента, как Евгений Алексеевич Первышов сообщил о том, что есть договорённость с мэром Москвы. Мы с коллегами обсуждали этот вопрос по нескольку часов: наши предложения, замечания, они вносили их в итоговый вариант документа», — отметил Максим Косенков.Уже сейчас, по словам главы администрации, понятно, какие изменения предполагает стратегия. В документ войдёт исключение дублирующих маршрутов, пересмотр существующих направлений движения и пересадочных узлов. Кроме того, в Тамбове планируют создать несколько новых пересадочных точек.Отдельно Максим Косенков остановился на планах перехода на 220-й федеральный закон, который предусматривает обязательное проведение конкурсных процедур по отбору перевозчиков. При этом, как подчеркнул глава администрации, базовым предприятием должно оставаться муниципальное транспортное предприятие — как «подушка безопасности» для системы общественных перевозок.«Транспортная стратегия нам очень нужна, чтобы понимать, куда мы движемся, в каком направлении, какие приоритеты ставим», — подчеркнул Максим Косенков.



