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Максим Косенков провел онлайн-встречу с активистами тамбовских вузов
Вчера врио главы города Тамбова Максим Косенков провел онлайн-встречу с активистами тамбовских вузов. Студентов интересовало много вопросов, в том числе: развитие областного центра, благоустройство ключевых улиц в городе, о льготах для студентов и другие вопросы.
«Как можно больше возможностей для студентов, понимания студентов. Нужно слушать сами желания, что мы хотим, чтобы мы хотели приоткрыть, чтобы мы хотели создать новое»,
- отметила на встрече студентка ТГТУ Олеся Неподкосова.
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Вчера врио главы города Тамбова Максим Косенков провел онлайн-встречу с активистами тамбовских вузов. Студентов интересовало много вопросов, в том числе: развитие областного центра, благоустройство ключевых улиц в городе, о льготах для студентов и другие вопросы.
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