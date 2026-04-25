В Моршанске прошёл волейбольный турнир памяти Героя Советского Союза Николая Кузнецова
В Моршанске 25 апреля состоялся традиционный межмуниципальный турнир по волейболу среди воинов-интернационалистов Тамбовской области, посвящённый памяти Героя Советского Союза Николая Кузнецова.
Организаторами соревнований выступили Благотворительный фонд имени Николая Кузнецова и Тамбовская региональная организация Российского союза ветеранов Афганистана. В этом году в турнире приняли участие команды из Мичуринска, Моршанска, Рассказово и Тамбова.
Участников приветствовали временно исполняющий полномочия главы Моршанска Алексей Овчинников, военный комиссар Моршанского и Пичаевского округов Алексей Попов, председатель областной организации ветеранов Афганистана Владимир Жаров, а также руководитель фонда имени Николая Кузнецова Александр Тебякин. Они отметили, что турнир — это не только спортивное событие, но и важная часть работы по сохранению памяти о подвиге земляков.
Команду Мичуринска представили ветераны боевых действий в Афганистане — Игорь Бабич, Александр Медников, Владимир Дудин и Эдуард Юзечик. По итогам соревнований мичуринская команда заняла второе место, уступив победу спортсменам из Рассказово.
Игры прошли в напряжённой борьбе: участники продемонстрировали высокий уровень подготовки, командный дух и волю к победе.
Ветеранские организации региона отмечают, что подобные турниры выполняют важную социальную функцию, объединяя поколения и напоминая о значении воинского подвига.
Информационную поддержку мероприятию оказало Тамбовское региональное отделение Академии военных наук. Его председатель Владимир Титаренко подчеркнул, что такие инициативы имеют особое значение для патриотического воспитания:
— Подобные турниры — это не просто спорт, а живая связь поколений. Через такие мероприятия сохраняется историческая память, формируется уважение к подвигу защитников Отечества и укрепляется гражданская ответственность молодёжи, — отметил он.
