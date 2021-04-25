В Моршанске прошёл турнир посвящённый подвигу Героя Советского Союза Комментариев: 0













Николай Анатольевич Кузнецов (1962—1985) — Герой Советского Союза, участник Афганской войны, командир группы 1-й роты 334-го отдельного отряда специального назначения (334-го ОоСпН) — (г. Асадабад, провинция Кунар) в составе 15-й отдельной бригады специального назначения ГРУ ГШ МО СССР — 40-ая Армия Краснознамённый Туркестанский военный округ--- Ограниченный контингент советских войск в Афганистане, лейтенант.



Родился 29 июня 1962 года в селе Первая Питерка Моршанского района Тамбовской области в крестьянской семье. Русский.



В пятнадцать лет Николай поступил в Ленинградское Суворовское военное училище, которое окончил в 1979 году. Член КПСС с 1982 года. В 1983 году окончил с золотой медалью Ленинградское высшее общевойсковое командное училище имени С. М. Кирова. После окончания училища лейтенантом был направлен во 2-ю бригаду специального назначения ГРУ в город Псков на должность командира группы спецназначения.



21 апреля 1985 года группа лейтенанта Кузнецова Н. А. получила задачу — в составе роты разведать месторасположение и уничтожить отряд моджахедов, расположившийся в районе кишлаков Сангам и Даридам провинции Кунар в Мараварском ущелье. В ходе выполнения поставленной задачи подразделение Кузнецова было отрезано от основных сил роты. Завязался бой. Приказав группе пробиваться к своим, офицер вместе с тыловым дозором остался обеспечивать отход. Оставшись один, лейтенант Николай Кузнецов сражался до последнего патрона. Последней, шестой гранатой, подпустив врагов поближе, он подорвал их ценой своей жизни.



Указом Президиума Верховного Совета СССР от 21 ноября 1985 года — «за мужество и героизм, проявленные при оказании интернациональной помощи Демократической Республике Афганистан, лейтенанту Кузнецову Николаю Анатольевичу посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.



Николай Анатольевич Кузнецов похоронен на кладбище родного села Первая Питерка Моршанского района Тамбовской области.



В волейбольном турнире приняли участие команды ветеранов войны в Афганистане из Моршанска, Рассказова, Мичуринска и Тамбова.



Гостями турнира стали Александр Калинин, заместитель председателя городского Совета народных депутатов, и члены правления Тамбовской региональной организации «Российский союз ветеранов Афганистана» Владимир Жаров и Александр Гречишкин, сослуживец Николая Кузнецова.



По словам организаторов и судей турнира, участники матча показали хорошую игру. Была видна подготовка команд и работа тренеров. Турниры по волейболу памяти Николая Кузнецова проходят в Моршанске уже пятый год подряд.



«Турнир окончен, но память о Николае Кузнецове останется с нами навсегда!», – подвел итог игры Алексей Тебякин, организатор мероприятия, председатель местного отделения Российского Союза ветеранов Афганистана. 24 апреля 2021 г. в Моршанском спортивном комплексе «Дельфин» прошёл турнир по волейболу, посвящённый 36-летию подвига командира группы 1-й роты 334-го отдельного отряда специального назначения Кузнецова Николая Анатольевича. Николай Анатольевич Кузнецов (1962—1985) — Герой Советского Союза, участник Афганской войны, командир группы 1-й роты 334-го отдельного отряда специального назначения (334-го ОоСпН) — (г. Асадабад, провинция Кунар) в составе 15-й отдельной бригады специального назначения ГРУ ГШ МО СССР — 40-ая Армия Краснознамённый Туркестанский военный округ--- Ограниченный контингент советских войск в Афганистане, лейтенант.Родился 29 июня 1962 года в селе Первая Питерка Моршанского района Тамбовской области в крестьянской семье. Русский.В пятнадцать лет Николай поступил в Ленинградское Суворовское военное училище, которое окончил в 1979 году. Член КПСС с 1982 года. В 1983 году окончил с золотой медалью Ленинградское высшее общевойсковое командное училище имени С. М. Кирова. После окончания училища лейтенантом был направлен во 2-ю бригаду специального назначения ГРУ в город Псков на должность командира группы спецназначения.21 апреля 1985 года группа лейтенанта Кузнецова Н. А. получила задачу — в составе роты разведать месторасположение и уничтожить отряд моджахедов, расположившийся в районе кишлаков Сангам и Даридам провинции Кунар в Мараварском ущелье. В ходе выполнения поставленной задачи подразделение Кузнецова было отрезано от основных сил роты. Завязался бой. Приказав группе пробиваться к своим, офицер вместе с тыловым дозором остался обеспечивать отход. Оставшись один, лейтенант Николай Кузнецов сражался до последнего патрона. Последней, шестой гранатой, подпустив врагов поближе, он подорвал их ценой своей жизни.Указом Президиума Верховного Совета СССР от 21 ноября 1985 года — «за мужество и героизм, проявленные при оказании интернациональной помощи Демократической Республике Афганистан, лейтенанту Кузнецову Николаю Анатольевичу посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.Николай Анатольевич Кузнецов похоронен на кладбище родного села Первая Питерка Моршанского района Тамбовской области.В волейбольном турнире приняли участие команды ветеранов войны в Афганистане из Моршанска, Рассказова, Мичуринска и Тамбова.Гостями турнира стали Александр Калинин, заместитель председателя городского Совета народных депутатов, и члены правления Тамбовской региональной организации «Российский союз ветеранов Афганистана» Владимир Жаров и Александр Гречишкин, сослуживец Николая Кузнецова.По словам организаторов и судей турнира, участники матча показали хорошую игру. Была видна подготовка команд и работа тренеров. Турниры по волейболу памяти Николая Кузнецова проходят в Моршанске уже пятый год подряд.«Турнир окончен, но память о Николае Кузнецове останется с нами навсегда!», – подвел итог игры Алексей Тебякин, организатор мероприятия, председатель местного отделения Российского Союза ветеранов Афганистана.



