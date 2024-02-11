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В Моршанске прошел турнир по волейболу с участием ветеранов - афганцев
Сегодня, 13:12
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В преддверии 35-й годовщины вывода советских войск из Афганистана в г. Моршанске состоялся традиционный волейбольный турнир с участием ветеранов – афганцев. В этом году на соревнования приехали четыре команды из Мичуринска Тамбова, Рассказова и Моршанска. К собравшимся обратились: глава города А.В. Банников, председатель Тамбовской региональной организации «Общероссийской общественной организации инвалидов войны в Афганистане» А.Г. Жирнов, Почётный гражданин города Моршанск Ю.Н. Шатилов, председатель местного отделения «Российский Союз ветеранов Афганистана» Алексей Тебякин. Они пожелали участникам соревнований здоровья, удачи, благополучия и хорошей игры. Гости и участники состязания почтили минутой молчания воинов, героически погибших в войне в Афганистане.
Команду из города Мичуринска представили ветераны боевых действий в Афганистане: Дудин В.Н., Похорский В.Н., Медников А.Л. и др.
Все участники показали высокое мастерство, силу, ловкость, умение слаженно работать в команде. Завершился турнир дружеским рукопожатием и награждением победителей.
Команда из Мичуринска заняла почетное второе место, уступив только команде из г. Рассказово.
Мичуринское местное отделение Тамбовской области Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана» выражает большую благодарность нашей команде за отличную игру и поздравляет ее с такими высокими результатами!
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