В Мичуринске состоялась очередная встреча с матерями погибших воинов Комментариев: 0



Мы стараемся как можно чаще встречаться с семьями погибших солдат, узнаем их сложности и трудности и всеми силами пытаемся помочь им. Особенно приятно, когда у подобных встреч приятный повод. В мае свои дни рождения отметили Пустынина Людмила Алексеевна – 02.05.1936 г. (87 лет), мать погибшего в Афганистане, Снегирева Надежда Дмитриевна – 27.05.1955 г. (68 лет), вдова погибшего в Афганистане, Лазина Людмила Александровна – 13.05.1955 г. (68 лет), мать погибшего в Дагестане и Шагаева Антонина Петровна – 29.05.1935 г. (88 лет), мать погибшего в Чечне.



30 мая в комнате «Боевой Славы» состоялась очередная встреча с матерями погибших воинов, на которой были вручены памятные подарки от нашей организации и организовано праздничное чаепитие.



На этом мероприятии присутствовали почетные гости: Мосолова О.Ю. – заместитель главы г. Мичуринска и Настоятель Покровского храма с. Гавриловка иерей Дмитрий Быков, а также Председатель Правления ММО ТО ООО «РСВА» Волков И.И. и ветераны боевых действий, члены нашей ветеранской организации Савенков В.М. и Воротников В.М.



Встреча прошла тепло и душевно. Много добрых слов было сказано в адрес матерей, которые с гордостью рассказали о том, как воспитали настоящих героев! Кроме того, были выявлены и очередные проблемы и мы приложим все усилия по их решению.



Встреча и поздравления с днем рождения стали возможными благодаря субсидии Тамбовской области, чуткости и пониманию важности момента главы города Мичуринска Харникова М.В., депутату Государственной Думы Полякову А.А.



Многие лета и низкий поклон мамам, чьи сыновья отдали жизни во имя мира на земле!



Мичуринское местное отделение Тамбовской области Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана» Мичуринское местное отделение Тамбовской области Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана» вот уже много лет проводит работу в различных направлениях, одно из которых – взаимодействие с семьями погибших воинов.Мы стараемся как можно чаще встречаться с семьями погибших солдат, узнаем их сложности и трудности и всеми силами пытаемся помочь им. Особенно приятно, когда у подобных встреч приятный повод. В мае свои дни рождения отметили Пустынина Людмила Алексеевна – 02.05.1936 г. (87 лет), мать погибшего в Афганистане, Снегирева Надежда Дмитриевна – 27.05.1955 г. (68 лет), вдова погибшего в Афганистане, Лазина Людмила Александровна – 13.05.1955 г. (68 лет), мать погибшего в Дагестане и Шагаева Антонина Петровна – 29.05.1935 г. (88 лет), мать погибшего в Чечне.30 мая в комнате «Боевой Славы» состоялась очередная встреча с матерями погибших воинов, на которой были вручены памятные подарки от нашей организации и организовано праздничное чаепитие.На этом мероприятии присутствовали почетные гости: Мосолова О.Ю. – заместитель главы г. Мичуринска и Настоятель Покровского храма с. Гавриловка иерей Дмитрий Быков, а также Председатель Правления ММО ТО ООО «РСВА» Волков И.И. и ветераны боевых действий, члены нашей ветеранской организации Савенков В.М. и Воротников В.М.Встреча прошла тепло и душевно. Много добрых слов было сказано в адрес матерей, которые с гордостью рассказали о том, как воспитали настоящих героев! Кроме того, были выявлены и очередные проблемы и мы приложим все усилия по их решению.Встреча и поздравления с днем рождения стали возможными благодаря субсидии Тамбовской области, чуткости и пониманию важности момента главы города Мичуринска Харникова М.В., депутату Государственной Думы Полякову А.А.Многие лета и низкий поклон мамам, чьи сыновья отдали жизни во имя мира на земле!Мичуринское местное отделение Тамбовской области Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана»



