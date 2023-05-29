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В Мичуринске состоялась очередная встреча с матерями погибших воинов
Сегодня, 13:11
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Мичуринское местное отделение Тамбовской области Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана» вот уже много лет проводит работу в различных направлениях, одно из которых – взаимодействие с семьями погибших воинов.
Мы стараемся как можно чаще встречаться с семьями погибших солдат, узнаем их сложности и трудности и всеми силами пытаемся помочь им. Особенно приятно, когда у подобных встреч приятный повод. В мае свои дни рождения отметили Пустынина Людмила Алексеевна – 02.05.1936 г. (87 лет), мать погибшего в Афганистане, Снегирева Надежда Дмитриевна – 27.05.1955 г. (68 лет), вдова погибшего в Афганистане, Лазина Людмила Александровна – 13.05.1955 г. (68 лет), мать погибшего в Дагестане и Шагаева Антонина Петровна – 29.05.1935 г. (88 лет), мать погибшего в Чечне.
30 мая в комнате «Боевой Славы» состоялась очередная встреча с матерями погибших воинов, на которой были вручены памятные подарки от нашей организации и организовано праздничное чаепитие.
На этом мероприятии присутствовали почетные гости: Мосолова О.Ю. – заместитель главы г. Мичуринска и Настоятель Покровского храма с. Гавриловка иерей Дмитрий Быков, а также Председатель Правления ММО ТО ООО «РСВА» Волков И.И. и ветераны боевых действий, члены нашей ветеранской организации Савенков В.М. и Воротников В.М.
Встреча прошла тепло и душевно. Много добрых слов было сказано в адрес матерей, которые с гордостью рассказали о том, как воспитали настоящих героев! Кроме того, были выявлены и очередные проблемы и мы приложим все усилия по их решению.
Встреча и поздравления с днем рождения стали возможными благодаря субсидии Тамбовской области, чуткости и пониманию важности момента главы города Мичуринска Харникова М.В., депутату Государственной Думы Полякову А.А.
Многие лета и низкий поклон мамам, чьи сыновья отдали жизни во имя мира на земле!
Мичуринское местное отделение Тамбовской области Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана»
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