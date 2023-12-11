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Героически погиб уроженец Мичуринска Александр Тимошкин
Вчера, 13:39
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Мичуринское местное отделение Тамбовской области Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана» с прискорбием сообщает, что в ходе выполнения задач при проведении специальной военной операции на Украине погиб наш друг, брат, боевой товарищ, член ветеранской организации Тимошкин Александр Вячеславович (28.04.1968 г. – декабрь 2023 г.)
Александр Вячеславович родился 28 апреля 1968 г. в г. Мичуринске. В 1989 г. закончил Рязанское высшее воздушно – десантное командное училище, факультет специального назначения. В 1995 – 1996 гг. участвовал в боевых действиях в Чеченской республике, воинское звание - капитан. Работал инструктором по организации службы I категории в службе безопасности ОАО «Газпром» ООО «Газпром добыча Ямбург». Много лет принимал активное участие во всех мероприятиях, проводимых нашей ветеранской организацией, а также в военно – патриотическом воспитании молодежи, имеет ведомственные и общественные награды, награжден орденом Мичуринского местного отделения Тамбовской области Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана» «За заслуги». В 2023 г. добровольцем ушел на специальную военную операцию. Героически погиб в декабре 2023 г. У Александра Вячеславовича осталась жена и двое детей.
Члены Мичуринского местного отделения Тамбовской области Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана» выражают семье Александра Вячеславовича искренние соболезнования. Добрая память об Александре Вячеславовиче навсегда останется в сердцах всех его родных, близких, друзей и товарищей!
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