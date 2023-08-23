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В Мичуринске прошло заседание межкомиссионой рабочей группы по делам ветеранов

Сегодня, 16:52
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В Мичуринске прошло заседание межкомиссионой рабочей группы по делам ветеранов24 августа 2023 года в комнате «Боевой славы» Мичуринского местного отделения Тамбовской области Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана» состоялось заседание межкомиссионой рабочей группы по делам ветеранов под председательством генерал – майора в отставке, ветерана военной службы М.И. Белова. На заседании присутствовали: руководитель ТОО ВОО «Боевое братство» М.Б. Джепбарова, председатель совета ТРО « Союз семей военнослужащих России» Н.И. Лисейцева, председатель первичной организации воинов – интернационалистов м/р-на «Пехотка» А.И. Котляров, председатель городского отделения ТООО пенсионеров – ветеранов и инвалидов войны, труда Вооруженных сил и правоохранительных органов В.Н. Алешин, председатель Тамбовской региональной организации общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана» А.Г. Жирнов, председатель ветеранской организации моряков – подводников А.П. Смородин, заместитель председателя региональной организации «Офицеры России» Б.А. Дронов и другие.

В последнее время вопрос о патриотическом воспитании стоит особенно остро, а ветераны, погибшие и живые, являются главным звеном в этой работе. Главной темой обсуждения стала деятельность ветеранской организации по оказанию благотворительной помощи малообеспеченным ветеранам, участникам СВО, членам их семей и развитию добровольческого движения в регионах. По этому вопросу выступил заместитель председателя рабочей группы по делам ветеранов М.П. Юмашев. Он отметил, что важно чтить военных не только тогда, когда они погибли, но и в то время, когда солдаты отдают свой сыновний долг Отечеству, защищают свой народ.

По второму вопросу заседания «Опыт взаимодействия органа местного самоуправления с ветеранской организацией воинов – интернационалистов в вопросах социальной поддержки людей пожилого возраста и членов семей погибших военнослужащих» выступили начальник отдела социальной политики администрации г. Мичуринска С.А. Краюшкина и начальник отдела труда и социального развития администрации Мичуринского МО И.В. Алехин. Они отметили важную роль взаимодействия органов местного самоуправления с ветеранской организацией, рассказали об уже проделанной работе и планах о дальнейшем сотрудничестве.

По третьему вопросу «Основные направления деятельности ветеранской организации в отношении членов семей погибших воинов» выступил Председатель правления Мичуринского местного отделения Тамбовской области Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана» И.И. Волков. Он отметил, что члены семей погибших воинов – самый главный объект работы ветеранской организации, ведь именно они находятся в самой сложной ситуации и нуждаются в материальной, социальной и психологической поддержке со стороны организации и общества.

На заседании присутствовал депутат Тамбовской областной Думы А.Е. Сухарев, а также члены ММО ТО ООО «РСВА» - С.А. Воробьев и Т.Б. Хайрадзе.

Заседание межкомиссионой рабочей группы по делам ветеранов прошло качественно и продуктивно. Были выявлены ряд сложностей и трудностей и предложены варианты решения проблем.
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