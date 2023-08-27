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Союз ветеранов Афганистана организовал встречу с кавалером ордена Красной Звезды В.М. Воротниковым
Вчера, 18:48
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В минувшие выходные в комнате «Боевой Славы» Мичуринского местного отделения Тамбовской области Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана» состоялась встреча подполковника, кавалера ордена Красной Звезды В.М. Воротникова с военнослужащими воинской части № 67952.
Виктор Михайлович еще в раннем детстве принял решение стать летчиком, целенаправленно шел к своей мечте и всю жизнь посвятил защите своей Родины. Вот уже много лет Виктор Михайлович активно занимается военно – патриотическим воспитанием молодежи. За его плечами огромный боевой опыт, а потому ему было, что рассказать своим молодым коллегам.
Беседа прошла живо и интересно, ведь разговор вели те, для кого защита своей страны – дело всей жизни. Виктор Михайлович кратко рассказал свою биографию, истории из своего боевого прошлого в Афганистане, ответил на вопросы, которые задавали ему военнослужащие. Далее для военнослужащих провели экскурсию по музейной комнате, рассказали об основных направлениях работы ветеранской организации.
Мы уверены, что подобные встречи будут проводиться регулярно.
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