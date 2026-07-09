Суд признал незаконным бездействие мэрии Тамбова по ремонту дома на Чичканова Комментариев: 0



Дом относится к специализированному жилому фонду. Все помещения в нём находятся в муниципальной собственности. Ещё в 2009 году здание отнесли к домам системы социального обслуживания населения. Там проживают, в частности, инвалиды войны и боевых действий, одинокие пожилые люди и другие граждане, нуждающиеся в социальной защите.



Заявителем по делу выступила ООО «Управляющая компания Опора», которая управляет домом с сентября 2022 года по итогам конкурса. По словам УК, она неоднократно сообщала администрации о плохом техническом состоянии здания и необходимости ремонта мест общего пользования.



В декабре 2024 года прокуратура Октябрьского района Тамбова вынесла администрации представление. В подъездах дома были выявлены повреждённая штукатурка стен и потолков, повреждённые ступени, откосы окон и межэтажные двери, демонтированные радиаторы отопления на трёх этажах, мусор и неисправное запорное устройство двери в подвал.



В январе 2025 года УК «Опора» обратилась в арбитражный суд. Суд первой инстанции признал бездействие администрации незаконным и обязал её как собственника помещений принять решение о текущем ремонте общего имущества. Также мэрию обязали установить экономически обоснованный размер платы за содержание и ремонт помещений.



Администрация обжаловала решение, заявив, что за состояние дома должна отвечать управляющая компания. Однако апелляция с этим не согласилась. Суд указал, что действующий тариф — 14,17 руб. за кв. м, установленный ещё в 2022 году, — недостаточен для нормального содержания общего имущества.



Фактически суд подтвердил: если город остаётся собственником помещений, он не может переложить проблему ветхих подъездов только на управляющую компанию. Особенно когда речь идёт о доме, где живут люди, нуждающиеся в социальной защите. Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд отклонил жалобу администрации Тамбова и подтвердил незаконность бездействия городских властей по ремонту мест общего пользования в доме № 125 на улице Чичканова.Дом относится к специализированному жилому фонду. Все помещения в нём находятся в муниципальной собственности. Ещё в 2009 году здание отнесли к домам системы социального обслуживания населения. Там проживают, в частности, инвалиды войны и боевых действий, одинокие пожилые люди и другие граждане, нуждающиеся в социальной защите.Заявителем по делу выступила ООО «Управляющая компания Опора», которая управляет домом с сентября 2022 года по итогам конкурса. По словам УК, она неоднократно сообщала администрации о плохом техническом состоянии здания и необходимости ремонта мест общего пользования.В декабре 2024 года прокуратура Октябрьского района Тамбова вынесла администрации представление. В подъездах дома были выявлены повреждённая штукатурка стен и потолков, повреждённые ступени, откосы окон и межэтажные двери, демонтированные радиаторы отопления на трёх этажах, мусор и неисправное запорное устройство двери в подвал.В январе 2025 года УК «Опора» обратилась в арбитражный суд. Суд первой инстанции признал бездействие администрации незаконным и обязал её как собственника помещений принять решение о текущем ремонте общего имущества. Также мэрию обязали установить экономически обоснованный размер платы за содержание и ремонт помещений.Администрация обжаловала решение, заявив, что за состояние дома должна отвечать управляющая компания. Однако апелляция с этим не согласилась. Суд указал, что действующий тариф — 14,17 руб. за кв. м, установленный ещё в 2022 году, — недостаточен для нормального содержания общего имущества.Фактически суд подтвердил: если город остаётся собственником помещений, он не может переложить проблему ветхих подъездов только на управляющую компанию. Особенно когда речь идёт о доме, где живут люди, нуждающиеся в социальной защите.



