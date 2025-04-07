Администрацию Тамбова обязали благоустроить дворы по улице Чичканова по решению суда Комментариев: 0



Поводом для обращения в надзорные органы стали многочисленные жалобы жителей многоквартирных домов, которые на протяжении многих лет безуспешно пытались добиться ремонта своих дворов. По словам горожан, помимо общего износа и плохого состояния территорий, во дворах до сих пор не устранены строительные дефекты, допущенные при прежних работах. Несмотря на обращения в администрацию, люди получали лишь формальные отписки без конкретных действий.



Депутат Артём Александров, выступив в интересах жителей, направил официальный запрос в прокуратуру. В результате проверки надзорное ведомство выявило нарушения со стороны администрации — в частности, несоблюдение обязанностей по содержанию дворов, находящихся в муниципальной собственности. Поскольку добровольно требования устранить нарушения исполнены не были, прокуратура обратилась в суд.



Ленинский районный суд полностью удовлетворил иск прокуратуры, обязав администрацию города Тамбова обеспечить проведение работ по благоустройству обозначенных территорий. Это решение стало важным прецедентом, демонстрирующим, что затяжное бездействие чиновников по вопросам жилищной среды может и должно получать правовую оценку. Жители домов на Чичканова теперь вправе рассчитывать на реальные изменения в своих дворах. Ленинский районный суд города Тамбова признал бездействие городской администрации незаконным и обязал её провести благоустройство дворовых территорий в районе домов № 18, 20, 22 и 48 по улице Чичканова. Об этом сообщили в прокуратуре Октябрьского района в ответ на обращение депутата Тамбовской городской думы от КПРФ Артёма Александрова.Поводом для обращения в надзорные органы стали многочисленные жалобы жителей многоквартирных домов, которые на протяжении многих лет безуспешно пытались добиться ремонта своих дворов. По словам горожан, помимо общего износа и плохого состояния территорий, во дворах до сих пор не устранены строительные дефекты, допущенные при прежних работах. Несмотря на обращения в администрацию, люди получали лишь формальные отписки без конкретных действий.Депутат Артём Александров, выступив в интересах жителей, направил официальный запрос в прокуратуру. В результате проверки надзорное ведомство выявило нарушения со стороны администрации — в частности, несоблюдение обязанностей по содержанию дворов, находящихся в муниципальной собственности. Поскольку добровольно требования устранить нарушения исполнены не были, прокуратура обратилась в суд.Ленинский районный суд полностью удовлетворил иск прокуратуры, обязав администрацию города Тамбова обеспечить проведение работ по благоустройству обозначенных территорий. Это решение стало важным прецедентом, демонстрирующим, что затяжное бездействие чиновников по вопросам жилищной среды может и должно получать правовую оценку. Жители домов на Чичканова теперь вправе рассчитывать на реальные изменения в своих дворах.



