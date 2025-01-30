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Суд обязал администрацию Тамбова построить дороги и коммуникации в микрорайоне «Малиновка»
Сегодня, 08:15
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Прокуратура Ленинского района Тамбова через суд добилась признания незаконным бездействия городской администрации в вопросе организации инженерной инфраструктуры в микрорайоне «Малиновка». Решение суда обязывает власти в течение года построить автомобильные дороги, системы водоснабжения и водоотведения.
Основанием для судебного разбирательства стало обращение депутата Тамбовской городской Думы Артёма Александрова, к которому поступили многочисленные жалобы от жителей «Малиновки». В ходе прокурорской проверки было установлено, что администрация города не предпринимала действий по строительству инфраструктуры на земельных участках с кадастровыми номерами 68:20:4022001:7, 68:20:4022001:8, 68:20:4022001:22 и 68:20:0000000:347.
Ленинский районный суд Тамбова встал на сторону прокуратуры и обязал мэрию организовать работы по строительству дорог и инженерных сетей. Городская администрация пыталась оспорить это решение в Тамбовском областном суде, однако апелляционная жалоба была отклонена, и решение первой инстанции осталось в силе.
Депутат Артём Александров отметил важность судебного решения, подчеркнув, что предоставление земельных участков льготным категориям граждан должно сопровождаться созданием необходимой инфраструктуры. Он выразил надежду, что администрация выполнит решение суда в установленные сроки, а прокуратура продолжит контролировать процесс.
Благодаря усилиям прокуратуры, активистов и представителей депутатского корпуса жители микрорайона «Малиновка» получили реальный шанс на улучшение условий жизни, которые теперь зависят от своевременных действий городских властей.
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