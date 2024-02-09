Администрацию Тамбова обязали провести инженерную инфраструктуру для семей, которыми выделили землю Комментариев: 0



Изначально жители обратились к депутату Александрову после того, как в 2018 году получили земельные участки под индивидуальное жилищное строительство от городской администрации, но без предоставления инженерной инфраструктуры. Эти участки были выделены по льготной программе для определённых категорий граждан, с обещанием обеспечения коммуникаций впоследствии. Однако в течение трёх лет администрация города не предпринимала никаких действий по строительству инфраструктуры, ссылаясь на принадлежность участков к территории Тамбовского района.



В свою очередь, граждане обратились к Максиму Егорову через горячую линию. Ответственный за градостроительство и землепользование в городской администрации предложил многодетной семье самостоятельно обратиться в АО «Газпром распределение Тамбов» для организации газоснабжения и в Россети для электроснабжения, то есть осуществить соответствующие коммуникации за свой счёт, хотя они уже ранее обращались с этими запросами и получили высокие счета.



Год назад состоялось совещание под председательством первого заместителя главы города Тамбова В.А.Скрипки относительно строительства инженерной и транспортной инфраструктуры к земельным участкам, предоставленным по льготной программе. Согласно протоколу этого совещания, ответственный за градостроительство сообщил об отсутствии возможности строительства инфраструктуры на земельных участках, предоставленных под индивидуальное жилищное строительство гражданам в территориях сельсоветов Комсомольский и Челнавский.



После обращения депутата Артема Александрова органы прокуратуры выявили нарушения в данном случае. Ленинская районная прокуратура подала иск в суд в интересах неопределённого круга лиц с требованием обязать администрацию города начать строительство инженерной инфраструктуры и дорог местного значения на этих участках в течение года (12 месяцев). Прокуратура Тамбовской области сообщила относительно жалобы жителей села Селезни Челнавского сельсовета, сообщив о положительном результате судебного иска, поданного прокуратурой против администрации Тамбова в интересах неопределённого круга лиц.Изначально жители обратились к депутату Александрову после того, как в 2018 году получили земельные участки под индивидуальное жилищное строительство от городской администрации, но без предоставления инженерной инфраструктуры. Эти участки были выделены по льготной программе для определённых категорий граждан, с обещанием обеспечения коммуникаций впоследствии. Однако в течение трёх лет администрация города не предпринимала никаких действий по строительству инфраструктуры, ссылаясь на принадлежность участков к территории Тамбовского района.В свою очередь, граждане обратились к Максиму Егорову через горячую линию. Ответственный за градостроительство и землепользование в городской администрации предложил многодетной семье самостоятельно обратиться в АО «Газпром распределение Тамбов» для организации газоснабжения и в Россети для электроснабжения, то есть осуществить соответствующие коммуникации за свой счёт, хотя они уже ранее обращались с этими запросами и получили высокие счета.Год назад состоялось совещание под председательством первого заместителя главы города Тамбова В.А.Скрипки относительно строительства инженерной и транспортной инфраструктуры к земельным участкам, предоставленным по льготной программе. Согласно протоколу этого совещания, ответственный за градостроительство сообщил об отсутствии возможности строительства инфраструктуры на земельных участках, предоставленных под индивидуальное жилищное строительство гражданам в территориях сельсоветов Комсомольский и Челнавский.После обращения депутата Артема Александрова органы прокуратуры выявили нарушения в данном случае. Ленинская районная прокуратура подала иск в суд в интересах неопределённого круга лиц с требованием обязать администрацию города начать строительство инженерной инфраструктуры и дорог местного значения на этих участках в течение года (12 месяцев).



