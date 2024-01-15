Прокуратура через суд требует решить проблемы жителей посёлка совхоза «Комсомолец» Комментариев: 0



Выяснилось, что администрация Комсомольского сельсовета не предпринимает необходимых мер по разработке генплана, внесению изменений для создания инфраструктуры, а также созданию нового плана, включающего в себя автодороги местного значения и объекты электро-, газо-, тепло- и водоснабжения, а также системы водоотведения. Прокуратура уже предостерегала об этих проблемах, однако администрация не устранила нарушений.



Отсутствие подходящих автодорог на территории микрорайона создает угрозу для безопасности участников дорожного движения и затрудняет проезд транспорта специальных служб.



«Эти обстоятельства свидетельствуют о ненадлежащем выполнении администрацией Комсомольского сельсовета Тамбовского района своих обязанностей в соответствии с федеральным законодательством», - говорится в официальном документе.



В связи с этим прокуратура Тамбовского района обратилась с административным иском в Тамбовский районный суд.



Напомним, что в новом микрорайоне посёлка совхоза "Комсомолец" вся территория была передана в частную собственность и продавалась как земельные участки под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) без учета общественных зон, включая дороги. Когда жители выяснили это и выразили обеспокоенность, председатель сельсовета заявила, что вся земля является частной собственностью, и сельсовет не имеет к ней отношения, следовательно, строительство дорог не предполагается. Несмотря на передачу земельных участков под дороги в собственность муниципалитета, администрация не предприняла действий по изменению их статуса и внесению в план строительства дорог. Прокуратура Тамбовского района Тамбовской области провела дополнительную проверку в отношении бездействия местной администрации в организации необходимой инфраструктуры в застраиваемом микрорайоне. В ходе проверки были выявлены нарушения статьи 56.3 Градостроительного кодекса РФ, а также статей 24, 41 (пункт 3) и 45 (часть 4) Земельного кодекса РФ.Выяснилось, что администрация Комсомольского сельсовета не предпринимает необходимых мер по разработке генплана, внесению изменений для создания инфраструктуры, а также созданию нового плана, включающего в себя автодороги местного значения и объекты электро-, газо-, тепло- и водоснабжения, а также системы водоотведения. Прокуратура уже предостерегала об этих проблемах, однако администрация не устранила нарушений.Отсутствие подходящих автодорог на территории микрорайона создает угрозу для безопасности участников дорожного движения и затрудняет проезд транспорта специальных служб.говорится в официальном документе.В связи с этим прокуратура Тамбовского района обратилась с административным иском в Тамбовский районный суд.Напомним, что в новом микрорайоне посёлка совхоза "Комсомолец" вся территория была передана в частную собственность и продавалась как земельные участки под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) без учета общественных зон, включая дороги. Когда жители выяснили это и выразили обеспокоенность, председатель сельсовета заявила, что вся земля является частной собственностью, и сельсовет не имеет к ней отношения, следовательно, строительство дорог не предполагается. Несмотря на передачу земельных участков под дороги в собственность муниципалитета, администрация не предприняла действий по изменению их статуса и внесению в план строительства дорог.



