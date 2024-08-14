Утки в Тамбове гибнут из-за свежего хлеба 0 10 августа в региональное Министерство экологии поступило сообщение о гибели четырёх диких уток в районе Эльдорадо в Тамбове. Специалисты выехали на место и взяли тушки птиц для исследования.

Военного священника из Мичуринского округа наградили орденом Мужества 0 Военный священник иерей Дмитрий Быков из Мичуринского округа был удостоен ордена Мужества за мужественное исполнение пастырского служения в зоне проведения СВО. Об этом сообщается в телеграм-канале «Союз добровольцев Донбасса».

Тамбовчанам приходится требовать от городской администрации выполнения их обязанностей через суд 0 Тамбовчане совместно с депутатом Тамбовской городской Думы Артемом Александровым обратились в прокуратуру с жалобой на отсутствие инженерной инфраструктуры в новых микрорайонах на севере города. Проблемы касаются микрорайонов «Литературный», о создании которого объявили еще в 2018 году, и

В здании «Газпромпроекта» обсудили подготовку кадров для строительной отрасли 0 В здании «Газпромпроекта» состоялось совещание, на котором представители Тамбовской городской Думы, бизнеса, регионального министерства образования, руководства ТГТУ и прессы обсудили создание Центра профессиональных коммуникаций для подготовки кадров в строительной отрасли.

Жители села в Инжавинском округе решили самоорганизоваться для решения вопросов местного значения 0 Жители села Красивка в Инжавинском округе решили самоорганизоваться для защиты своих прав и решения насущных проблем. На собрании инициативной группы обсуждалась необходимость объединения усилий в условиях, когда после ликвидации сельсоветов фактически отсутствуют органы местного самоуправления, а

В Тамбове устанавливают новые дымовые трубы на ул. Астраханской 0 В Тамбове на улице Астраханской, 1/3, начались работы по установке новых дымовых труб в котельной, после того как старые конструкции были повреждены ураганным ветром весной этого года. Одну из соседних труб также пришлось демонтировать, чтобы предотвратить возможное обрушение.

Суд обязал администрацию Тамбова выплатить 12,8 млн рублей за новогодний декор 0 Арбитражный суд Центрального округа поставил точку в споре между администрацией Тамбова и ростовской компанией «Норгрупп» по поводу новогоднего декора. Суд подтвердил решение, согласно которому городские власти обязаны выплатить компании 12,8 миллиона рублей за новогодние украшения, приобретенные в

Катер, перевозивший дачников через Цну в районе ТЭЦ, сломался 0 Жители Тамбова вновь столкнулись с проблемой доступа к своим дачным участкам в районе ТЭЦ. Прогулочный катер, предоставленный городскими властями для организации дачных рейсов, вышел из строя и перестал выполнять перевозки. Как сообщили редакции «ПроТамбова» в администрации города, судно прекратило

Входная группа в Пионерский парк в Тамбове будет изготовлена и установлена по отдельному контракту 0 Входная группа в Пионерский парк в Тамбове будет изготовлена и установлена по отдельному контракту, который был заключен 19 июля с тамбовским индивидуальным предпринимателем Романом Плотниковым. Стоимость работ, определенная по итогам торгов, в которых ИП Роман Плотников был единственным

На Набережной в Тамбове снова течёт канализация 0 Возле моста, расположенного рядом с Парком культуры и отдыха в Тамбове, вновь зафиксирована утечка сточных вод из коллектора, которые стекали прямо в реку Цна. Инцидент был подтвержден видео, опубликованным «ПроТамбовом».

Росгвардейцы изъяли у охотников 20 единиц оружия 0 В Тамбовской области сотрудники подразделений лицензионно-разрешительной работы регионального управления Росгвардии, совместно с природоохранными структурами, провели оперативно-профилактическое мероприятие «Оружие», приуроченное к началу осенне-зимнего сезона охоты.

Жители Тамбова задолжали за водоснабжение и водоотведение 94 млн рублей 0 Общий долг жителей Тамбова за водоснабжение и водоотведение на сегодняшний день достиг 94 миллионов рублей. Специалисты сбытового блока «РКС-Тамбов» активно работают с должниками, особенно если задолженность превышает 6 месяцев. В таких случаях дело передается в суд, и к сумме долга добавляются

В области уснувший за рулём водитель устроил ДТП 0 В Тамбовской области произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие с участием трех автомобилей на 449-м километре трассы Р-22 «Каспий».

Жители села Донское выступают против расширения дороги до четырех полос 0 Жители села Донского в Тамбовском муниципальном округе обеспокоены планами расширения и реконструкции дороги «Тамбов — Северный обход г. Тамбова км 3+400-км 13+037, Тамбовский район Тамбовской области». В ответ на эти планы они создали инициативную группу, которая выступает против увеличения

Жильцы дома Чичканова, 131 усомнились в достоверности ответа областных властей по вопросу капремонта 0 Жители дома №131 на улице Чичканова в Тамбове усомнились в достоверности информации, представленной областным правительством в ответ на их жалобу, озвученную во время Прямой линии с Президентом России Владимиром Путиным. Жильцы обращались с проблемой многолетнего отсутствия капитального ремонта

Представили регоператора объяснили, почему в регионе образуются стихийные свалки 0 В последнее время жители Тамбова всё чаще жалуются на стихийные свалки, которые появляются в разных частях города и остаются без должного внимания, даже со стороны оператора по сбору твёрдых коммунальных отходов. В АО «ТСК» объяснили причины такой ситуации.

ТГУ подписал соглашение со Следственным управлением о сотрудничестве 0 Державинский университет и Следственное управление Следственного комитета РФ по Тамбовской области заключили соглашение о сотрудничестве, целью которого является содействие трудоустройству студентов и выпускников университета, а также удовлетворение потребностей Следственного управления в

Приостановлена работа кафе «Узбечка» в Рассказово из-за кишечной инфекции 0 Рассказовский районный суд постановил приостановить деятельность кафе «Узбечка» в городе Рассказово из-за нарушения санитарно-эпидемиологических требований, сообщила объединённая пресс-служба судов Тамбовской области. Заведение будет закрыто на 45 суток.

Домкомы Тамбова предложили избирать руководителей советов микрорайонов путем голосования 0 8 августа состоялось первое заседание обновленного совета микрорайона «Вознесенский» в Тамбове, который был сформирован на базе расформированных ранее советов. В состав нового совета вошли не только территории пятого избирательного округа, но и ряд других районов, включая часть микрорайона «ТЭЦ».

В Правительстве Тамбовской области пояснили сообщения о воздушной тревоге 0 Рано утром в четверг жители Тамбова получили сообщение о воздушной тревоге. В 7:16 в приложении МЧС появилось уведомление: «Красный уровень — воздушная тревога». Спустя три часа МЧС объявило об отбое тревоги.