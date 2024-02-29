Больше 10 лет жители новых микрорайонов Тамбова ждут городскую инфраструктуру Комментариев: 0



Микрорайоны «Малиновка» и «Литературный» находятся в Тамбове, но не имеют с ним прямых границ. При выдаче земельных участков обещали, что вскоре будут предоставлены необходимые услуги и инфраструктура. Однако до настоящего момента проблема остается нерешенной, и, согласно заявлению группы граждан, муниципальные и региональные власти откладывают решение этой проблемы на неопределенный срок. В течение ожидания многие владельцы участков утратили надежду и продали землю, а некоторые даже не дожили до реализации обещаний.



На общей площади около 700 гектаров находится примерно две тысячи участков, выделенных многодетным семьям. В каждой семье, как минимум, пять человек. Это отражает ситуацию с поддержкой многодетных семей в нашем городе и регионе.



По мнению депутата Тамбовской городской Думы Артёма Александрова, бездействие городской администрации нарушает права граждан, имеющих троих и более детей, на получение земельного участка для индивидуального жилищного строительства, а также препятствует реализации их права на строительство собственных домов.



Депутат на этот счет обратился в органы прокуратуры. Инициативная группа граждан, которые получили земельные участки под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) в новых микрорайонах Тамбова под названиями «Малиновка» и «Литературный», обратилась к депутату Тамбовской городской Думы Артёму Александрову. Эти участки были распроданы или предоставлены с льготами (например, многодетным семьям или ветеранам боевых действий) около 11 лет назад, когда местность ещё представляла собой пустырь. Однако с тех пор никто из муниципальных властей не предпринял мер для обеспечения хотя бы минимальной инфраструктуры в этих районах.Микрорайоны «Малиновка» и «Литературный» находятся в Тамбове, но не имеют с ним прямых границ. При выдаче земельных участков обещали, что вскоре будут предоставлены необходимые услуги и инфраструктура. Однако до настоящего момента проблема остается нерешенной, и, согласно заявлению группы граждан, муниципальные и региональные власти откладывают решение этой проблемы на неопределенный срок. В течение ожидания многие владельцы участков утратили надежду и продали землю, а некоторые даже не дожили до реализации обещаний.На общей площади около 700 гектаров находится примерно две тысячи участков, выделенных многодетным семьям. В каждой семье, как минимум, пять человек. Это отражает ситуацию с поддержкой многодетных семей в нашем городе и регионе.По мнению депутата Тамбовской городской Думы Артёма Александрова, бездействие городской администрации нарушает права граждан, имеющих троих и более детей, на получение земельного участка для индивидуального жилищного строительства, а также препятствует реализации их права на строительство собственных домов.Депутат на этот счет обратился в органы прокуратуры.



