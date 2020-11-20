|
В Мичуринске многодетным семьям предоставили непригодные земельные участки
Сегодня, 10:03
Комментариев: 0
Версия для печати
Многодетным семьям в 2016 году администрацией города Мичуринска были предоставлены земельные участки для индивидуального жилищного строительства, но как оказалось они не пригодны для целевого назначения.
В частности, по земельным участкам проходит земляной вал 1,5-2 метра. Кроме того, до настоящего времени органом местного самоуправления не разработан комплекс мер по обеспечению указанных земельных участков объектами инфраструктуры – отсутствуют электроснабжение, газоснабжение, водоснабжение и подъездные пути.
Многочисленные обращения в органы власти результата не принесли, многодетные обратились к уполномоченному по правам человека в Тамбовской области, который инициировал прокурорскую проверку.
Фото - tomsk.ru
Рейтинг статьи:
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.