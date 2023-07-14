Жители Притамбовья бьют тревогу по факту отсыпки дорог мусором 0 Жители деревни Малиновка расположенной в микрорайоне "Сердце Малиновки" Тамбовского округа, обратились к депутату Тамбовской городской Думы от КПРФ Артёму Александрову, чтобы пожаловаться на проблему свалок строительного мусора, которые появились на дороге, ведущей к деревне Селезни.

Жители Котовска пожаловались на вырубку леса 0 Согласно информации, предоставленной пресс-службой правительства области, жалобы жителей Притамбовья на вырубку сосен около Котовского водохранилища на реке Лесной Тамбова не связана со строительством базы отдыха.

В Тамбовской области стартовал фестиваль «Весь Рахманинов» 0 14 июля в Тамбове на площади Ленина состоялся первый концерт фестиваля «Весь Рахманинов» (12+), посвященного 150-летию выдающегося композитора, дирижера и пианиста Сергея Васильевича Рахманинова. Это является главным событием в рамках празднования юбилея композитора.

В Мичуринском районе в ДТП погибло два человека 0 Сегодня утром, около 9:00, произошло дорожное происшествие на территории Мичуринского района Тамбовской области. Согласно информации, полученной от пресс-службы регионального УГИБДД, на участке дороги Р-22 «Каспий» на 382-м километре произошло лобовое столкновение легкового автомобиля Hyundai

В Мичуринске установили бюст Зои Космодемьянской 0 В научном городе был установлен бюст Зои Космодемьянской, Героя Советского Союза. Об этом сообщает газета "Мичуринская правда".

В Тамбове машина скорой стала участником ДТП 0 Вечером 13 июля на улице Пролетарской в Тамбове произошло столкновение автомобиля скорой помощи и иномарки. Водитель автомобиля скорой медицинской помощи, 50-летний мужчина, двигался по встречной полосе с включенными специальными световыми и звуковыми сигналами. Однако, не убедившись в обеспечении

В Тамбове возродили школу № 17 0 В городе Тамбов была создана новая средняя общеобразовательная школа под номером 17. Это решение было официально утверждено главой администрации Максимом Косенковым. Школа будет размещена в здании по адресу улица Защитной, 1а, которое в настоящее время является вторым корпусом 24-й школы. Второй

Назначен новый прокурор города Моршанска 0 Советник юстиции Александр Сергеевич Алленых был назначен прокурором города Моршанска на срок пяти лет по приказу Генерального прокурора РФ.

Вторсырье, собираемое в жёлтые контейнеры, находит вторую жизнь 0 АО "ТСК" подводит итоги первого полугодия работы по сбору вторсырья в желтые контейнеры. За прошедшие шесть месяцев 2023 года было собрано 171 тонна вторичного сырья, включая 136 тонн пластика, 19 тонн стекла, 14 тонн картона и 2 тонны металла.

Сельхозники готовятся к уборке урожая 0 По последней информации от Министерства сельского хозяйства Тамбовской области, регион готовится к началу уборки озимой пшеницы. В ближайшее время фермеры из южных муниципальных округов приступят к сбору урожая.

В Тамбовской области введено в эксплуатацию почти 220 тысяч квадратных метров жилья 0 Пресс-служба Тамбовской области сообщила, что в первом полугодии 2023 года было введено в эксплуатацию почти 220 тысяч квадратных метров жилья, что на 20% превышает результаты аналогичного периода в 2022 году.

Депутат Госдумы Александр Хинштейн держит на контроле ситуацию с безопасностью пищевой продукции 0 Предприятия ГАП "Ресурс", включающей несколько филиалов ОАО "Токарёвская птицефабрика", ожидают проверки контролирующих органов не только на территории Тамбовской области, но и в других регионах, где агрохолдинг имеет аналогичные производственные площадки. По информации межрегиональной

На пересечении ул. Советской и Кронштадтской в Тамбове снесут несколько зданий 0 В соответствии с официальным сообщением администрации Тамбова, до конца текущего года планируется провести снос старых зданий, расположенных по адресу улица Советская/Кронштадтская, 78/10. Это решение было принято после того, как все жильцы были переселены.

В Тамбовской области капитально отремонтируют здания 20 школ 0 В Тамбовской области в период с 2024 по 2025 годы будет проведен капитальный ремонт 20 зданий школ, общая сумма которого составит 1,7 млрд рублей. Данные о ходе выполнения программы в текущем году и планах на будущий период были обсуждены на заседании оперативного штаба по реализации нацпроектов,

Аудиторы выявили серьезные нарушения в деятельности учреждений здравоохранения 0 В распоряжении бизнес-издания "Абирег" оказались результаты аудита финансово-хозяйственной и закупочной деятельности медицинских учреждений Тамбовской области за период с 2020 по 2022 годы. Проверка выявила множество нарушений.

До конца года расчистят 1,8 километра русла Цны 0 В Тамбовской области активно реализуется региональный проект, включенный в национальный проект "Экология", который посвящен сохранению уникальных водных объектов. В рамках этой инициативы в настоящее время осуществляются работы по расчистке нескольких рек региона.

В Тамбове отремонтируют МКД на 900 млн рублей 0 По словам председателя комитета ЖКХ города Тамбова, Сергея Серегина, Фонд капитального ремонта Тамбовской области выделяет более 900 миллионов рублей на обновление многоквартирных домов в областном центре в текущем году. Эта сумма значительно превышает прошлогодний бюджет и составляет 2,5-кратный

До конца года планируют ввести в эксплуатацию два проблемных долгостроя 0 Глава Тамбовской области, Максим Егоров, осмотрел строительные площадки двух проблемных объектов в Тамбове: дома №72А на улице Коммунальная и дома №77Б на улице Киквидзе. В соответствии с информацией, предоставленной пресс-службой Правительства Тамбовской области, Максим Егоров поручил завершить

Благоустройством парка Воинской славы в Котовске будут заниматься фирмы без сотрудников 0 Благоустройство парка Воинской славы в Котовске ещё не началось, но уже вызывает некоторые вопросы. Оказалось, что проект стоимостью 25 миллионов рублей был разделен между несколькими подрядчиками, которые не обладают высокой репутацией в успешной реализации подобных проектов.

Назначен конкурс на замещение должности главы Рассказова 0 Конкурс на замещение должности главы города Рассказово запланирован на 30 августа и был одобрен на внеочередном заседании депутатов Рассказовского городского Совета народных депутатов.