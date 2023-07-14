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Жители Притамбовья бьют тревогу по факту отсыпки дорог мусором
Вчера, 19:35
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Жители деревни Малиновка расположенной в микрорайоне "Сердце Малиновки" Тамбовского округа, обратились к депутату Тамбовской городской Думы от КПРФ Артёму Александрову, чтобы пожаловаться на проблему свалок строительного мусора, которые появились на дороге, ведущей к деревне Селезни.
Сначала жители не придали этому особого значения, но со временем мусорные кучи стали расти. Что-то было явно не так, когда начали появляться свалки на берегу пруда, недалеко от их участков.
На обращение одной из граждан в Центр управления регионом Тамбовской области местным жителям было сказано, что "собственники земельных участков в микрорайоне 'Сердце Малиновки' в деревне Малиновка-1 начали использовать вторичные материалы для укладки дорожного покрытия, что значительно снижает затраты на строительство дорог". Далее в сообщении говорится, что вопрос об устройстве дороги будет рассматриваться на общем собрании собственников земельных участков.
На данный момент, по словам местных жителей, они активно пытаются засыпать мусор землей. Они намерены обратиться в прокуратуру по этому вопросу.
Статьей 12 Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления" запрещена отсыпка участков мусором (кирпичами, строительными отходами, бордюрами).
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