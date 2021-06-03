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Жители Красносвободного живут как «в глухой таёжной деревне»

Сегодня, 09:35
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Жители Красносвободного живут как «в глухой таёжной деревне»Жители села Красносвободное Тамбовского района продолжают бить тревогу по поводу закрытия почтового отделения в селе - на месте почты начали возводить храм. В администрации Тамбовской области ответили местным жителям, что сообщение рассматривается, однако окончательного ответа жители пока так и не получили.

«Из-за строительства церкви на территории села почтовое отделение осталось без помещения. Хочется отметить абсолютное бездействие по данному вопросу со стороны администрации сельского совета в лице председателя с/с Селезневой И.Б., которая категорически не желает прислушиваться к мнению жителей села и помочь решить данный вопрос. Неужели в центре села действительно нет подходящего помещения для почтового отделения? Хотя рядом стоит пустующий ДК и новое здание сельского совета, в котором, при желании, место для почты нашлось бы. Это кощунство — лишить почты село с населением в почти 3000 человек!», - пишут жители села.

Местные жители отмечают, что остаются «как будто в глухой таёжной деревне». Село располагается в 10 километрах от областного центра, на трассе Р193 Тамбов—Воронеж, на берегу реки Большая Липовица.
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