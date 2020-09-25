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» » Жители села Покрово-Пригородное продолжают борьбу за детскую площадку

Жители села Покрово-Пригородное продолжают борьбу за детскую площадку

Вчера, 21:23
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Жители села Покрово-Пригородное продолжают борьбу за детскую площадкуЖители села Покрово-Пригородное продолжают борьбу за детскую площадку, на месте которой хотят построить магазин «Магнит». На днях они обратились с коллективным заявлением к главе администрации Тамбовского района Алексею Бородину.

«Строительство каких-либо зданий и сооружений на данном участке опасно, поскольку это приведет к ликвидации детской площадки, вырубке зеленых насаждений, невозможности подъезда специализированного транспорта в случае возникновений чрезвычайной ситуации», - отмечают в своем обращении местные жители.
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Жители села Покрово-Пригородное продолжают борьбу за детскую площадку

Вчера, 21:23
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