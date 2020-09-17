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Жители Покровки готовы защищать живой цепью детскую площадку
Сегодня, 09:51
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На месте детской площадки в селе Покрово-Пригородное под Тамбовом хотят построить магазин «Магнит». Речь идёт об участке в районе дома №378 по улице Советской (рядом с кафе «Эдем»).
10 лет назад местные жители отвоевали земельный участок для детской площадки от чиновника администрации области, который хотел построить автосервис, сегодня участок снова в поле зрения инвестора.
«Местные жители выступают категорически против рассматриваемых планов и заявляют о готовности живой цепью защищать место отдыха для детей», — отмечает депутат Тамбовской городской Думы Артём Александров.
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