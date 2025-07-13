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Школа-долгострой в Тамбове вновь выставлена на торги
Администрация Тамбова в седьмой раз попытается продать недостроенное здание школы на улице Чкалова. Муниципальный объект вновь выставлен на аукцион, и на этот раз его начальная цена снижена до 33 миллионов рублей — почти на 4 миллиона меньше, чем при предыдущей попытке. Приём заявок от потенциальных участников продлится с 11 июля по 5 сентября, а сами торги назначены на 11 сентября и пройдут на площадке АО «Сбербанк-АСТ».
Речь идёт о кирпичном здании общей площадью почти 3 тысячи квадратных метров и прилегающем земельном участке площадью 18,6 тысячи квадратов. Степень строительной готовности объекта составляет 73%. Попытки продать его предпринимались с декабря 2022 года, когда стоимость составляла 39,3 миллиона рублей. Однако интереса со стороны инвесторов или организаций здание пока не вызвало — все шесть аукционов завершились без подачи заявок.
Строительство школы в микрорайоне Ласки было заморожено ещё в 2007 году. В 2015 году власти намеревались переоборудовать объект под маневренный жилой фонд — начальная цена работ тогда составляла почти 53 миллиона рублей, но подрядчиков также не нашлось. В 2019 году здание законсервировали: оконные проёмы заложили кирпичом, чтобы минимизировать разрушения.
Фото: torgi.gov.ru
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