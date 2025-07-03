В Мичуринске снова не удалось продать здание бывшего общежития аграрного университета Комментариев: 0



Объект недвижимости расположен в Мичуринске на улице Революционной. В состав лота входит пятиэтажное кирпичное здание площадью около 2,1 тысячи квадратных метров, а также прилегающий земельный участок площадью 0,08 га. По словам продавца, комплекс располагается в центральной части города — вблизи Коллекционного сада МичГАУ и ландшафтного парка «Мичуринское подгорье», что делает его потенциально привлекательным с точки зрения локации.



Тем не менее, попытки продать здание остаются безуспешными. Ранее два аналогичных аукциона были организованы в августе и сентябре 2024 года. И тогда торги не состоялись по той же причине — ни один участник не выразил заинтересованности в приобретении объекта.



Причины отсутствия спроса на здание бывшего общежития официально не комментируются, однако эксперты не исключают, что потенциальных покупателей отпугивают затраты на реконструкцию и содержание объекта, а также ограниченные возможности для быстрой рентабельной перепрофилизации. Пока имущественный комплекс остаётся в собственности университета, и его дальнейшая судьба остаётся неопределённой. Третий по счёту аукцион по продаже бывшего общежития Мичуринского государственного аграрного университета вновь завершился безрезультатно. Как следует из официальной документации, торги были признаны несостоявшимися из-за отсутствия поданных заявок. Начальная стоимость объекта составляла 23,2 миллиона рублей.Объект недвижимости расположен в Мичуринске на улице Революционной. В состав лота входит пятиэтажное кирпичное здание площадью около 2,1 тысячи квадратных метров, а также прилегающий земельный участок площадью 0,08 га. По словам продавца, комплекс располагается в центральной части города — вблизи Коллекционного сада МичГАУ и ландшафтного парка «Мичуринское подгорье», что делает его потенциально привлекательным с точки зрения локации.Тем не менее, попытки продать здание остаются безуспешными. Ранее два аналогичных аукциона были организованы в августе и сентябре 2024 года. И тогда торги не состоялись по той же причине — ни один участник не выразил заинтересованности в приобретении объекта.Причины отсутствия спроса на здание бывшего общежития официально не комментируются, однако эксперты не исключают, что потенциальных покупателей отпугивают затраты на реконструкцию и содержание объекта, а также ограниченные возможности для быстрой рентабельной перепрофилизации. Пока имущественный комплекс остаётся в собственности университета, и его дальнейшая судьба остаётся неопределённой.



