На кирсановскую тюрьму снова не нашлось покупателя Комментариев: 0



Имущество пытались продать и ранее. В феврале прошлого года бывшую городскую тюрьму выставили на торги за 12 миллионов рублей, а в октябре — за 8,5 миллиона. Комплекс включает режимный корпус площадью 1,5 тысячи квадратных метров, административный и хозяйственный корпуса, котельную, склад, две постовые вышки, ограждение и два земельных участка общей площадью более 3 тысяч квадратных метров.



Здание следственного изолятора, построенное в 1897 году, изначально служило арестным домом, а с 1918 года стало тюрьмой города Кирсанова. С течением времени название учреждения менялось в соответствии с изменениями в системе исполнения наказаний. До 1964 года изолятор представлял собой одноэтажное кирпичное здание площадью 140 квадратных метров с деревянным ограждением, а с 1969 года постепенно приобрёл современный вид.



СИЗО-4 был ликвидирован в рамках реформы УИС в августе 2013 года. Через год его территория стала частью колонии-поселения №2 ФСИН России по Тамбовской области. В июле 2018 года КП-2 была снята с охраны, и изолятор был передан на баланс города Кирсанова.



Фото: torgi.gov.ru Комплекс зданий бывшего СИЗО-4 в Кирсанове на улице Пушкинской снова не нашёл покупателя, несмотря на значительное снижение цены. Торги, запланированные на 19 июня, не состоялись из-за отсутствия заявок. Начальная стоимость комплекса зданий и прилегающих земельных участков была установлена на уровне 6,2 миллиона рублей.Имущество пытались продать и ранее. В феврале прошлого года бывшую городскую тюрьму выставили на торги за 12 миллионов рублей, а в октябре — за 8,5 миллиона. Комплекс включает режимный корпус площадью 1,5 тысячи квадратных метров, административный и хозяйственный корпуса, котельную, склад, две постовые вышки, ограждение и два земельных участка общей площадью более 3 тысяч квадратных метров.Здание следственного изолятора, построенное в 1897 году, изначально служило арестным домом, а с 1918 года стало тюрьмой города Кирсанова. С течением времени название учреждения менялось в соответствии с изменениями в системе исполнения наказаний. До 1964 года изолятор представлял собой одноэтажное кирпичное здание площадью 140 квадратных метров с деревянным ограждением, а с 1969 года постепенно приобрёл современный вид.СИЗО-4 был ликвидирован в рамках реформы УИС в августе 2013 года. Через год его территория стала частью колонии-поселения №2 ФСИН России по Тамбовской области. В июле 2018 года КП-2 была снята с охраны, и изолятор был передан на баланс города Кирсанова.Фото: torgi.gov.ru



