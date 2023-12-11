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Продолжается распродажа объектов оборонного завода «Ревтруд»
Вчера, 13:47
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Тамбовские компании ООО «Сэм» и ООО «Рефактура» приобрели с третьих торгов часть имущества оборонного завода «Ревтруд» за 36 млн руб. в Тамбове на улице Коммунальной, 51.Оба покупателя были единственными участниками, следует из документации.
"Рефактура" получила участок площадью 0,13 гектара с комплексом зданий, общей площадью 2,4 тысячи квадратных метров. Сумма сделки составила 23,7 миллиона рублей, при том, что начальная цена была установлена в 47,4 миллиона.
Компания "Сэм", представленная Татьяной Деминой, приобрела 0,6 гектара с несколькими сооружениями, такими как складская площадка, ограждения станции ГСМ, молниеотводы, насосная станция ГСМ и сантехнический цех, за 12,4 миллиона рублей, при начальной цене в 24,7 миллиона. В осеннем периоде "Сэм" также выиграла аукцион по двум участкам "Ревтруда" за 11,6 миллиона рублей, на которые также претендовала "Рефактура".
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