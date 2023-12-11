Россельхозбанк выступил на VI Съезде АККОР Тамбовской области 0 В Тамбовской области завершился VI Съезд Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов. В пленарном заседании приняли участие заместитель Главы Тамбовской области - министр сельского хозяйства Алена Сытова, Глава Тамбовского муниципального округа Константин

Продолжается распродажа объектов оборонного завода «Ревтруд» 0 Тамбовские компании ООО «Сэм» и ООО «Рефактура» приобрели с третьих торгов часть имущества оборонного завода «Ревтруд» за 36 млн руб. в Тамбове на улице Коммунальной, 51.Оба покупателя были единственными участниками, следует из документации.

Героически погиб уроженец Мичуринска Александр Тимошкин 0 Мичуринское местное отделение Тамбовской области Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана» с прискорбием сообщает, что в ходе выполнения задач при проведении специальной военной операции на Украине погиб наш друг, брат, боевой товарищ, член ветеранской

В картинной галерее состоялся вечер знакомства с культурой Индии «Намастэ Бхарат 2023» от Центра «Белый Слон» 0 В Тамбовской областной картинной галерее состоялось мероприятие, посвященное культуре Индии под названием «Намастэ Бхарат 2023». Вечер был организован при содействии галереи Центром «Белый Слон» и при участии центра социальной адаптации и культурной коммуникации ТГУ им. Г.Р.Державина. Это событие

Власти хотят расторгнуть контракт с ООО «Автодор-Тамбов», строящим дороги в Майском в Тамбове 0 В Тамбовской области планируется расторгнуть сотрудничество с фирмой, ответственной за строительство дорог в Майском микрорайоне города Тамбова, согласно информации от областного министерства градостроительства и архитектуры. Согласно заключенному контракту, подписанному год назад, ООО

Презентация 5-го дополнительного издания «Книги Памяти» 0 В администрации Мичуринского округа состоялось торжественное мероприятие, на котором членам семей погибших в СВО воинов вручили 5-е дополнительное издание «Книги Памяти».

РСХБ повысил ставки по вкладам на 6 месяцев для новых клиентов до 16% 0 С 8 декабря 2023 года Россельхозбанк повысил ставки по рублевым сберегательным продуктам. Теперь для новых вкладчиков доступна максимальная ставка 16% по вкладу «Доходный» при размещении средств на срок 6 месяцев и выплате процентов в конце срока вне зависимости от способа открытия вклада (в

Ситуация с продажей участков на севере Тамбова оказалась в суде 0 Судьба обширного участка земли на севере Тамбова остается под вопросом. В ноябре текущего года местные жители выразили беспокойство по поводу передачи муниципальной земли в частную собственность. По мнению жителей Тамбова, это действие нарушает их права.

В нашем регионе 18 человек получают зарплату от 1 млн рублей 0 Лишь 18 жителей Тамбовской области, занятых на крупных и средних предприятиях региона, получают оклад в размере от 1 миллиона рублей. Эти данные были обнародованы аналитической службой аудиторско-консалтинговой сети "ФинЭкспертиза". В целом по стране количество трудовых работников, удостоившихся

В Тамбовской области было выявлено 1500 случаев коррупционных правонарушений 0 В течение 11 месяцев 2023 года в Тамбовской области было выявлено 1500 случаев коррупционных правонарушений сотрудниками прокуратуры. Общее число актов прокурорского реагирования составило более тысячи.

Для детей-сирот закупят 158 квартир 0 Региональные власти планируют обеспечить детей-сирот бесплатным жильем путем закупки 158 квартир в строящихся домах. Этот процесс будет осуществляться через участие в долевом строительстве. Соответствующий аукцион был объявлен региональным министерством градостроительства и архитектуры.

В Тамбовской области стартовала информационная кампания по выборам Президента РФ 0 В регионе запущена информационная кампания по предстоящим выборам Президента Российской Федерации, как сообщили представители избирательной комиссии региона. Информационные материалы о предстоящих выборах размещены на билбордах.

Вынесен приговор за уклонение от военной службы 0 Тамбовский районный суд Тамбовской области вынес решение о признании виновным жителя поселка Строителя в уклонении от призыва на военную службу (ч. 1 ст. 328 УК РФ). Молодому человеку в возрасте 26 лет было наложено штрафное взыскание в размере 15 тысяч рублей.

Родители в Тамбове проверили качество школьного питания 0 В школе № 2 города Тамбова прошло общегородское собрание родителей, посвященное вопросам питания учащихся. В начале учебного года поступили жалобы от некоторых школьников на качество пищи, предоставляемой в столовых.

В области введут дополнительные выплаты для участников СВО 0 Депутаты на внеочередном заседании Тамбовской областной Думы рассмотрели предложенный законопроект, касающийся поддержки участников специальной военной операции. Предложено внести изменения, включающие дополнительные стимулирующие выплаты на региональном уровне за счет средств областного бюджета.

В Тамбовской области хотят вести запрет на продажу и использование пиротехники 0 В Тамбовской области рассматривается предложение о запрете продажи и использования пиротехники. Проект в настоящее время проходит независимую антикоррупционную экспертизу.

В Тамбовской области распространенность педикулеза увеличилась в 4 раза 0 Тамбовстат представил краткий отчет о "Информации о социально-экономическом положении Тамбовской области за январь-октябрь 2023 года", основываясь на данных Роспотребнадзора. Согласно этим данным, в октябре 2023 года отмечен неожиданный рост инфекционных заболеваний среди жителей региона.

Капремонт школы в Мичуринске проходит с нарушениями 0 В Мичуринске прокуратурой выявлены нарушения, связанные с реализацией национального проекта "Образование". Обнаружены задержки в выполнении этапов контракта.

За три года в области капитально отремонтируют 41 школу 0 На оперативном совещании штаба, посвященному реализации национальных проектов, глава Тамбовской области Максим Егоров поручил руководителям муниципалитетов более тщательно контролировать выполнение программы капитального ремонта школ.

Тамбовский военный суд рассмотрит дело о коррупции в липецком управлении МЧС 0 На брифинге руководитель отделения Следственного комитета России по Липецкой области Евгений Шаповалов, объявил о завершении расследования уголовного дела о коррупции в местном управлении МЧС. Согласно его заявлению, дело передано в Тамбовский военный гарнизонный суд. Обвиняемых в этом деле восемь