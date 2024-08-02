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Продают вместе с общежитием бывшее здание Мичуринского университета
Вчера, 14:57
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На аукцион выставлены два имущественных комплекса, ранее принадлежавших Мичуринскому государственному аграрному университету, общей стоимостью 35,2 млн рублей. Об этом сообщила структура Дом.РФ.
Первый комплекс включает участок площадью 0,04 га с бывшим зданием университета площадью 290 кв. м, расположенный в историческом центре города. Начальная цена этого лота составляет 4,7 млн рублей. Заявки на участие принимаются до 9 сентября, а сам аукцион пройдёт 13 сентября.
Второй комплекс, ранее использовавшийся как общежитие, находится напротив первого. Площадь пятиэтажного здания составляет 2,1 тыс. кв. м, а размер участка — 0,08 га. Начальная стоимость этого объекта установлена в размере 30,54 млн рублей. Заявки на участие можно подать до 16 сентября, а торги состоятся 20 сентября.
Дополнительно Дом.РФ сообщает, что другие здания Мичуринского аграрного университета, расположенные на улицах Филиппова и Милиционная, также выставлены на торги, которые пройдут во второй половине августа.
Дом.РФ обращает внимание на возможность использования приобретённых участков для размещения гостиниц или других заведений.
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