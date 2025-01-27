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В Моршанске вновь выставили на продажу комплекс бывшего СИЗО-2
Сегодня, 09:29
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Инвесторы получили ещё один шанс приобрести недвижимость в Моршанске: Межрегиональное территориальное управление Росимущества в Тамбовской и Липецкой областях объявило аукцион по продаже земельного участка с расположенными на нём зданиями бывшего следственного изолятора СИЗО-2.
Лот включает в себя участок площадью 5,2 тыс. кв. метров, на котором находятся двухэтажное здание режимного корпуса (1,8 тыс. кв. метров), склад, овощехранилище и гараж. Начальная цена продажи установлена на уровне 13,5 млн рублей, а шаг аукциона составит 675 тыс. рублей. Торги состоятся 27 февраля 2025 года.
Попытка продать этот объект уже предпринималась в августе прошлого года, однако тогда торги не состоялись: ни один предприниматель не был допущен к участию.
Теперь остаётся открытым вопрос, вызовет ли комплекс бывшего СИЗО интерес у инвесторов в этот раз и как в будущем может быть использована данная недвижимость.
Фото: торги-россии.рф
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