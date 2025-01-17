В Тамбове рассмотрели пути сохранения историко-культурного наследия на круглом столе 0 18 января в зале Торгово-промышленной палаты Тамбовской области состоялся круглый стол ВООПИК, посвящённый «Актуальным проблемам сохранения наследия». Мероприятие объединило экспертов по реставрации, представителей общественных организаций, владельцев памятников, а также официальных лиц, в том

В Никифоровском округе Тамбовской области арендная плата за огороды выросла в 10 раз 0 В Никифоровском муниципальном округе Тамбовской области произошло резкое увеличение арендной платы за использование земельных участков под огородничество. Сельские жители выражают недовольство многократным подорожанием.

Тамбовское отделение Всероссийского общества инвалидов подало новый иск о банкротстве 0 Тамбовское региональное отделение «Всероссийского общества инвалидов» подало новый иск о своём банкротстве. Общая сумма долга организации составляет 456,5 тысяч рублей. Заявление было принято в производство арбитражным судом Тамбовской области, и заседание по проверке обоснованности иска назначено

Следственный комитет России проверяет состояние школы в селе Балыклей Тамбовской области 0 Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе проверки по факту ненадлежащего состояния школы в селе Балыклей Инжавинского округа Тамбовской области. Проблемы с состоянием здания, построенного в 1980-х годах, стали известны после того, как в школе

Торговые ряды на центральном рынке Тамбова будут выставлены на торги для восстановления 0 Архитектурный ансамбль Торговых рядов на центральном рынке Тамбова будет предложен инвесторам на торгах с возможностью воспользоваться льготным кредитом для реставрации. Памятник архитектуры, площадью около 7 тысяч кв. метров, находится в неудовлетворительном состоянии и станет частью программы

На торги выставлено имущество бизнесмена Джамала Шамояна 0 В рамках дела о банкротстве Джамала Шамояна на аукцион выставлено нежилое помещение в доме № 39 по улице Советской в Тамбове. Конкурсный управляющий Андрей Коняхин объявил о торгах, которые запланированы на 27 февраля. Заявки начнут принимать с 20 января. Начальная стоимость помещения площадью

Аграрии Тамбовской области готовятся к весенним полевым работам 0 В Тамбовской области началась подготовка к весенней посевной кампании. Для обеспечения её проведения в штатном режиме создан областной оперативный сельскохозяйственный штаб. В ближайшее время аналогичные штабы начнут работу в муниципальных округах региона.

Преподавателя вуза Тамбовской области подозревают во взяточничестве 0 В Тамбовской области возбуждено уголовное дело в отношении сотрудницы одного из вузов по факту получения взяток. Об этом сообщает Следственное управление Следственного комитета РФ по региону на основании материалов, предоставленных УФСБ России.

Оксана Соловьёва вновь возглавила Арбитражный суд Тамбовской области 0 Оксана Соловьёва назначена председателем Арбитражного суда Тамбовской области на очередной шестилетний срок. Указ о её назначении, наряду с другими решениями о судейских назначениях, подписал Президент РФ 16 января 2025 года.

Прокуратура выявила нарушения в содержании и ремонте дорог в Тамбовской области 0 Прокуратура Тамбовской области продолжает фиксировать нарушения в зимнем содержании и ремонте автомобильных дорог. Руководители трёх организаций — «Ржаксинское ДСО», «Дормострой» и «Комэнергосервис» — привлечены к административной ответственности. В Ржакинском районе из-за снежного наката и

Прокуратура заставила отремонтировать разрушающуюся трансформаторную подстанцию в Тамбове 0 Муниципальные власти Тамбова вновь оказались не способны оперативно решить проблему без вмешательства прокуратуры. Только после проверки надзорного органа удалось добиться ремонта трансформаторной подстанции №227 на улице Володарского, состояние которой угрожало безопасности местных жителей.

Поставщик оштрафован за фальсификацию молочной продукции для детского сада в Тамбовской области 0 Тамбовский суд вынес решение о наложении штрафа на поставщика, который поставил в дошкольное учреждение некачественную молочную продукцию. Согласно информации регионального УФАС, нарушив условия контракта, поставщик поставил в МБДОУ «Детский сад „Колобок“» сливочное масло, не соответствующее

В Тамбовской области зафиксирован рост заболеваемости коронавирусом 0 Федеральный оперативный штаб опубликовал данные по заболеваемости COVID-19 за вторую неделю 2025 года. В период с 6 по 12 января в Тамбовской области зарегистрировали 26 новых случаев коронавируса. Этот показатель втрое превысил данные прошлой недели, когда зафиксировали всего 8 заболевших.

Екатерина Иванова назначена исполняющей обязанности ректора МичГАУ 0 Сергей Жидков завершил свою работу в должности ректора Мичуринского государственного аграрного университета (МичГАУ), которую занимал с марта 2022 года. Об этом он сообщил на своей странице во «ВКонтакте», отметив, что университет сыграл важную роль в его профессиональном становлении, но настало

В Тамбовской области зафиксирован очередной инцидент с беспилотниками 0 В ночь на 15 января в посёлке Новая Ляда Тамбовского муниципального округа был уничтожен беспилотный летательный аппарат (БПЛА), об этом сообщили в региональном правительстве. Дрон повредил жилой дом, выбив окна и двери. По словам представителей властей, разрушения незначительны.

ОНФ требует проверки качества ямочного ремонта в Тамбове: 4,5 миллиона на асфальт, которого нет 0 Региональное отделение Общероссийского народного фронта (ОНФ) обратилось в прокуратуру Тамбовской области с требованием проверить качество ямочного ремонта на улицах Мичуринской и Магистральной. По данным общественников, администрация города в декабре оплатила подрядчику 4,5 миллиона рублей за

Реконструкция Тамбовской филармонии вновь под угрозой: подрядчик признан банкротом 0 Главный подрядчик реконструкции Тамбовской филармонии, ООО «ЦХД Инжиниринг», официально признан банкротом. Такое решение вынес Арбитражный суд Московской области, начав конкурсное производство, которое продлится до мая 2025 года. Несмотря на это, контракт с компанией пока не расторгнут, что ставит

В микрорайоне Солнечный разрушаются дороги после недавнего ремонта 0 Жители микрорайона Солнечный в Тамбове столкнулись с разрушением дорог, отремонтированных всего несколько месяцев назад, в конце лета 2024 года. По словам местных жителей, качество выполненных работ оказалось неудовлетворительным: на асфальте уже появились ямы и выбоины, - сообщает «Онлайн Тамбов».

В аэропортах Калуги и Тамбова сняты ограничения на полёты 0 Аэропорты Калуги (Грабцево) и Тамбова (Донское) возобновили приём и выпуск воздушных судов после снятия временных ограничений.

Бастрыкин взял на контроль проверку загрязнения реки Цны в Тамбове 0 Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Тамбовской области Александру Полшакову доложить о результатах проверки по факту нарушения природоохранного законодательства. Поводом для проверки стал очередной сброс сточных вод в реку Цну,