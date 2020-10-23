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Джамала Шамояна приговорили к 6 годам колонии
Вчера, 09:22
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Октябрьский районный суд города Тамбова приговорил тамбовского предпринимателя Джамала Шамояна к шести годам колонии заочно, поскольку он находится в международном розыске.
Джамала Шамояна признали виновным в совершении четырех преступлений по ст. 159 УК РФ. Речь идет о строительстве дорог в Знаменском районе в 2015 году, где было украдено 117 млн рублей, строительстве Татановской средней общеобразовательной школы было украдено 69 млн рублей.
Гражданский иск администрации Тамбовской области о взыскании причиненного преступлениями ущерба удовлетворен в полном объеме.
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