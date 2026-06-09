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Тамбовскую компанию «Инвестстрой-Тамбов» признали банкротом
Сегодня, 16:41
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Арбитражный суд Тамбовской области признал банкротом ООО «Инвестстрой-Тамбов» и открыл в отношении компании процедуру конкурсного производства. Соответствующая информация появилась в картотеке арбитражных дел. Мотивировочная часть судебного решения пока не опубликована.
Изначально инициатором банкротства выступало Управление ФНС России по Тамбовской области. Налоговый орган обратился в суд в январе 2026 года, заявив требования к должнику на сумму более 100 млн рублей.
Однако в апреле налоговая служба отказалась от заявления. Как следует из материалов дела, причиной стала невозможность финансирования процедуры банкротства за счёт средств федерального бюджета.
После этого процесс продолжился по заявлению другого кредитора — ООО «НПО Промтехкомплект», которое вступило в дело в марте текущего года.
По данным открытых источников, ООО «Инвестстрой-Тамбов» зарегистрировано в Тамбове в 2010 году. Основным видом деятельности компании является распиловка и строгание древесины. Руководителем и единственным владельцем организации выступает Сергей Пекишев.
С ним также связано московское ООО «Группа компаний СПКС», занимающееся строительством жилых и нежилых зданий. Компания зарегистрирована в 2023 году в столичном поселении Коммунарка и, согласно открытым данным, относится к категории микропредприятий.
Теперь в рамках конкурсного производства будет проведена работа по формированию конкурсной массы и расчётам с кредиторами в порядке, установленном законодательством о несостоятельности.
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