Суд обязал «Тамбовтеплосервис» выплатить более 140 миллионов рублей газовому поставщику Комментариев: 0



Иск был подан в конце марта 2025 года, а производство по делу началось в начале апреля. Подробности требований в официальных документах не раскрываются.



Это уже второе за текущий год судебное разбирательство между поставщиком газа и «Тамбовтеплосервисом», завершившееся в пользу истца. В марте суд уже взыскал с муниципального предприятия 256,3 миллиона рублей задолженности за ранее поставленный газ и выполненные работы. Решение по тому делу не было обжаловано.



История судебных конфликтов между двумя организациями насчитывает уже более десяти лет: начиная с 2013 года стороны выступали участниками 241 судебного процесса, регулярно предъявляя взаимные финансовые претензии.



Добавим, что в марте 2025 года на фоне очередных исков стало известно о задержании экс-директора «Газпром межрегионгаз Тамбов» Романа Стефанова. Его обвинили в незаконном обороте наркотических средств в крупном размере. В апреле суд изменил ему меру пресечения с заключения под стражу на домашний арест. Арбитражный суд Тамбовской области удовлетворил иск компании «Газпром межрегионгаз Тамбов» к муниципальному предприятию «Тамбовтеплосервис», обязав ответчика выплатить 140,9 миллиона рублей. Информация о принятом решении появилась в электронной картотеке арбитражных дел, однако мотивировочная часть пока не опубликована.Иск был подан в конце марта 2025 года, а производство по делу началось в начале апреля. Подробности требований в официальных документах не раскрываются.Это уже второе за текущий год судебное разбирательство между поставщиком газа и «Тамбовтеплосервисом», завершившееся в пользу истца. В марте суд уже взыскал с муниципального предприятия 256,3 миллиона рублей задолженности за ранее поставленный газ и выполненные работы. Решение по тому делу не было обжаловано.История судебных конфликтов между двумя организациями насчитывает уже более десяти лет: начиная с 2013 года стороны выступали участниками 241 судебного процесса, регулярно предъявляя взаимные финансовые претензии.Добавим, что в марте 2025 года на фоне очередных исков стало известно о задержании экс-директора «Газпром межрегионгаз Тамбов» Романа Стефанова. Его обвинили в незаконном обороте наркотических средств в крупном размере. В апреле суд изменил ему меру пресечения с заключения под стражу на домашний арест.



