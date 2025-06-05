Тамбов-информ - новости Тамбова и области

Регистрация Войти
Вход на сайт
Если хочешь быть счастливым, будь им.
Козьма Прутков
Выбор редакции
 
 

В Тамбове вновь объявили торги на благоустройство сквера «Гармония» — уже третий подряд

Тамбов без воды: ликвидация двух крупных аварий продолжается

Экс-вице-губернатор Тамбовской области Сергей Иванов арестован по делу о взятке в особо крупном размере

В Тамбове обсудили, как сохранить суверенитет в условиях глобализации

В Тамбове обсудили цифровизацию и кадровые вызовы дорожной отрасли

В Тамбове стартовала международная конференция по вопросам права и суверенитета

В Тамбове состоялся парад в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне

В Тамбовской области выявили схему махинаций с землёй

Депутаты удовлетворены состоянием дорог в Тамбове

От теории к практике: в Тамбове обсудили концепцию правовой политики до 2035 года

Тамбовчане залатали двор сами: жители улицы Свободной заасфальтировали ямы

Два руководителя крупных предприятий Тамбова арестованы по делу о мошенничестве на 14,7 миллиона рублей

» » Суд обязал «Тамбовтеплосервис» выплатить более 140 миллионов рублей газовому поставщику

Суд обязал «Тамбовтеплосервис» выплатить более 140 миллионов рублей газовому поставщику

Сегодня, 12:58
Комментариев: 0
Версия для печати
Арбитражный суд Тамбовской области удовлетворил иск компании «Газпром межрегионгаз Тамбов» к муниципальному предприятию «Тамбовтеплосервис», обязав ответчика выплатить 140,9 миллиона рублей. Информация о принятом решении появилась в электронной картотеке арбитражных дел, однако мотивировочная часть пока не опубликована.

Иск был подан в конце марта 2025 года, а производство по делу началось в начале апреля. Подробности требований в официальных документах не раскрываются.

Это уже второе за текущий год судебное разбирательство между поставщиком газа и «Тамбовтеплосервисом», завершившееся в пользу истца. В марте суд уже взыскал с муниципального предприятия 256,3 миллиона рублей задолженности за ранее поставленный газ и выполненные работы. Решение по тому делу не было обжаловано.

История судебных конфликтов между двумя организациями насчитывает уже более десяти лет: начиная с 2013 года стороны выступали участниками 241 судебного процесса, регулярно предъявляя взаимные финансовые претензии.

Добавим, что в марте 2025 года на фоне очередных исков стало известно о задержании экс-директора «Газпром межрегионгаз Тамбов» Романа Стефанова. Его обвинили в незаконном обороте наркотических средств в крупном размере. В апреле суд изменил ему меру пресечения с заключения под стражу на домашний арест.
Рейтинг статьи:
  
Читайте также:

«Газпром межрегионгаз Тамбов» вновь требует деньги с МУП «Тамбовтеплосервис ...

Суд оставил под стражей гендиректора «Газпром межрегионгаз Тамбов» Романа С ...

Экс-директор "Газпром межрегионгаз Тамбов" переведён под домашний арест

Газпром требует от МУП «ТТС» возврата долга в размере 84 млн рублей

МУП «Мичуринские городские электрические сети» признано банкротом

Резонансное дело «Транссервис»: банкротство компании и уголовные обвинения ...



Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.

На Доске Почёта Тамбова появятся 24 новых имени

Сегодня, 13:18
0
В Тамбове готовятся обновить Доску Почёта традиция, приуроченная к празднованию Дня России и Дня города 12 июня, будет продолжена и в этом году. В 2025-м в число отмеченных горожан войдут 24 человека, внёсших весомый вклад в развитие областного центра.

В Тамбове вновь объявили торги на благоустройство сквера «Гармония» — уже третий подряд

Сегодня, 13:12
0
Городские власти Тамбова объявили очередной конкурс на право проведения благоустройства нового общественного пространства — сквера «Гармония», который должен появиться на пересечении улиц Советской и Лермонтовской. Стоимость работ предварительно оценена в 31 миллион рублей, эти средства уже

Суд обязал «Тамбовтеплосервис» выплатить более 140 миллионов рублей газовому поставщику

Сегодня, 12:58
0
Арбитражный суд Тамбовской области удовлетворил иск компании «Газпром межрегионгаз Тамбов» к муниципальному предприятию «Тамбовтеплосервис», обязав ответчика выплатить 140,9 миллиона рублей. Информация о принятом решении появилась в электронной картотеке арбитражных дел, однако мотивировочная часть

Лето только начинается: жара, грозы

Сегодня, 12:04
0
Первая неделя июня оказалась щедрой на контрасты — стартовала с ласкового солнца, а завершилась таким ливнем, что дачные грядки счастливо вздохнули. Летние осадки выдали по полной, и зелень на участках, похоже, в восторге. Что будет дальше — прогнозировать рано, но на ближайшие дни картина уже ясна.

«Атом правовой мысли»: в Тамбове прошли Чичеринские чтения

Вчера, 09:07
0
В Тамбове открылась пятая Всероссийская научная конференция «Чичеринские чтения», собравшая ведущих юристов, учёных и студентов со всей страны. В этом году форум получил название «Атом Чичерина», символизируя значимость фигуры философа и правоведа как идейного ядра, вокруг которого формируются

Руководитель сменился: Сергей Касьянов покидает пост директора ХК «Тамбов»

Вчера, 08:44
0
В хоккейном клубе «Тамбов» произошли кадровые изменения — свой пост покинул директор команды Сергей Касьянов. Он возглавлял клуб с 2012 года и за более чем десятилетие стал важной фигурой в становлении и развитии тамбовского хоккея.

Повторный сброс сточных вод в Тамбовском округе вызвал массовую гибель рыбы

Вчера, 08:13
0
В Тамбовском округе вновь зафиксировано серьёзное экологическое происшествие: в ручей Пяшкиль были сброшены неочищенные сточные воды, что привело ко второй за последние месяцы массовой гибели рыбы в расположенном ниже по течению пруду Гудня. Инцидент произошёл 3 июня и был подтверждён Министерством

Профессор ТГТУ Сергей Мищенко награждён орденом Дружбы

5 июня 2025
0
Советник при ректорате Тамбовского государственного технического университета Сергей Мищенко удостоен ордена Дружбы — одной из высоких государственных наград Российской Федерации. Соответствующий указ № 351 о награждении подписал Президент России Владимир Путин.

Минэкологии выявило источник загрязнения Цны в районе Кривого моста

5 июня 2025
0
Министерство экологии и природных ресурсов Тамбовской области провело проверку по обращениям жителей Тамбова о загрязнении реки Цны в районе Кривого моста. Как показало расследование, сброс сточных вод в реку происходит выше по течению — в месте впадения реки Студенец.

Александр Турецких назначен заместителем начальника управления судебного департамента в Тамбовской области

4 июня 2025
0
Бывший директор правового департамента администрации Тамбовской области Александр Турецких официально назначен на должность заместителя начальника управления судебного департамента в регионе. Приказ о его назначении был подписан 27 мая, сообщили в объединённой пресс-службе судов Тамбовской области.

В Тамбове выбрали подрядчика для реконструкции памятника воинам-землякам

4 июня 2025
0
Муниципальное учреждение Тамбова «Дирекция благоустройства и озеленения» с третьей попытки определило подрядную организацию для проведения реставрации памятника воинам-землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Объект является культурным наследием регионального значения.

В реку Студенец зафиксирован сброс сточных вод: Минэкологии выявило постороннее вмешательство

3 июня 2025
0
В министерство экологии и природных ресурсов Тамбовской области поступила информация о сбросе неочищенных сточных вод в реку Студенец. После выезда инспектора на место, 2 июня, факт загрязнения был подтверждён, хотя и с уточнением: задвижка коллектора канализационной насосной станции в районе

В селе Старосеславино пресечена незаконная продажа SIM-карт без проверки документов

3 июня 2025
0
Прокуратура Первомайского района выявила нарушение законодательства в сфере связи — в продуктовом магазине села Старосеславино осуществлялась незаконная продажа SIM-карт сотового оператора. Проверка проводилась по поручению прокуратуры Тамбовской области.

В правовом департаменте Тамбовской области произошли кадровые перестановки

3 июня 2025
0
Директор правового департамента правительства Тамбовской области Александр Турецких покинул свою должность в связи с переходом на новое место работы. Об этом 3 июня сообщил врио главы региона Евгений Первышов в ходе оперативного совещания областного правительства.

Ветераны из Тамбовской области проходят санаторное лечение в Крыму по линии Союза ветеранов Афганистана

2 июня 2025
0
Ежегодно «Российский Союз ветеранов Афганистана» организует для участников боевых действий отдых и санаторно-курортное лечение в оздоровительных учреждениях России. В этом году для ветеранов из Тамбовской области было выделено четыре путёвки в ООО «Холтон» ТЭС отель, расположенный в Евпатории.

В небе над Тамбовской областью сбит беспилотник с взрывчаткой

2 июня 2025
0
В ночь на 2 июня силы противовоздушной обороны уничтожили украинский беспилотный летательный аппарат, летевший над территорией Тамбовской области. По информации, распространённой военными, на борту дрона находилось взрывное устройство.

Евгений Первышов обсудил вопросы транспортной безопасности с представителями прокуратуры

2 июня 2025
0
Врио главы Тамбовской области Евгений Первышов провёл рабочую встречу с заместителем Московского межрегионального транспортного прокурора Павлом Агуреевым. В ходе диалога особое внимание было уделено вопросам усиления безопасности объектов транспортной инфраструктуры в регионе. Об этом глава

Семейное предприятие из Сампурского округа удостоено региональной награды

2 июня 2025
0
ООО «Вымпел», представляющее Сампурский муниципальный округ и основанное семьёй Вячеслава и Людмилы Дубровиных, получило Диплом правительства Тамбовской области в номинации «Лучшее семейное предприятие».

После инцидента с пострадавшей пенсионеркой в Тамбове Бастрыкин распорядился возбудить уголовное дело

1 июня 2025
0
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин дал указание возбудить уголовное дело по факту оказания небезопасных транспортных услуг в Тамбове. Поводом для этого стал инцидент, произошедший 28 мая, когда водитель городского автобуса начал движение, не убедившись, что все пассажиры

В Тамбове завершены аварийные работы на водоводе на улице Советской

1 июня 2025
0
В ночь на 30 мая специалисты компании «РКС-Тамбов» успешно завершили восстановительные работы на всех трех участках магистрального водовода, поврежденных на улице Советской.

В Тамбове откроется выставка о нацистских преступлениях времён Великой Отечественной войны

1 июня 2025
0
С 2 по 14 июля в Доме молодёжи Тамбовской области будет работать передвижная выставка «Без срока давности» (12+), посвящённая преступлениям, совершённым нацистами и их пособниками в отношении мирного населения в годы Великой Отечественной войны.
Copyrights © 2001-2025
Контакты Реклама на сайте Редакция Статистика
Яндекс цитирования

© 2001-2025 E-mail: info@taminfo.ru
При использовании материалов сайта гиперссылка обязательна.

ОБЛАКО ТЕГОВ
абитуриент, авария, автомобиль, администрация, Бетин, Влад Федоров, губернатор, деньги есть ума не надо, ЕГЭ, мичуринск, области, образование, политика тамбов, прокуратура, Рассказово, Тамбов, тамбовская область, ТГТУ, юрий жирков

Показать все теги