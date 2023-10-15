Имущество строительной компании «Козерог» будет выставлено на торги за 76 млн рублей Комментариев: 0



На аукционе будут проданы два нежилых здания общей площадью 98,9 квадратных метров, с начальной ценой 800 тысяч рублей за каждое, а также 27 бытовок, цены на которые варьируются от 46,7 тысячи до 100 тысяч рублей. Кроме того, будут выставлены на продажу девять башенных кранов с ценами от 1,1 до 6,2 миллионов рублей, а также автомобильный кран на шасси (5,9 миллионов рублей), автокран (7 миллионов рублей), экскаватор (5,4 миллионов рублей), экскаватор-погрузчик (4,4 миллиона рублей), трактор с бульдозерным и рыхлительным оборудованием (938,3 тысячи рублей), два гусеничных крана по миллиону рублей каждый и так далее. Дополнительная информация о дате и времени проведения аукциона будет объявлена позднее.



В сентябре владельца компании "Козерог", Павла Горбунова, оштрафовали на 300 тысяч рублей за неуплату налогов в размере 36,5 миллионов рублей. В октябре его сын, Юрий Горбунов, был объявлен банкротом из-за долгов перед Сбербанком на сумму 155,2 миллиона рублей. Также Юрия Горбунова судят за уклонение от уплаты налогов. По версии следствия, находясь на посту генерального директора компании "Жилищная инициатива-5", которая является частью группы "Козерог", он использовал денежные средства компании для других целей, несмотря на налоговую задолженность, причинив ущерб в размере 15 миллионов рублей. Конкурсный управляющий Александр Железинский строительной компании "Козерог", установил начальные цены на имущество, которое будет выставлено на аукционе. Независимый оценщик из компании "Воронежстройинформ" оценил 76 лотов на общую сумму 76 миллионов рублей.На аукционе будут проданы два нежилых здания общей площадью 98,9 квадратных метров, с начальной ценой 800 тысяч рублей за каждое, а также 27 бытовок, цены на которые варьируются от 46,7 тысячи до 100 тысяч рублей. Кроме того, будут выставлены на продажу девять башенных кранов с ценами от 1,1 до 6,2 миллионов рублей, а также автомобильный кран на шасси (5,9 миллионов рублей), автокран (7 миллионов рублей), экскаватор (5,4 миллионов рублей), экскаватор-погрузчик (4,4 миллиона рублей), трактор с бульдозерным и рыхлительным оборудованием (938,3 тысячи рублей), два гусеничных крана по миллиону рублей каждый и так далее. Дополнительная информация о дате и времени проведения аукциона будет объявлена позднее.В сентябре владельца компании "Козерог", Павла Горбунова, оштрафовали на 300 тысяч рублей за неуплату налогов в размере 36,5 миллионов рублей. В октябре его сын, Юрий Горбунов, был объявлен банкротом из-за долгов перед Сбербанком на сумму 155,2 миллиона рублей. Также Юрия Горбунова судят за уклонение от уплаты налогов. По версии следствия, находясь на посту генерального директора компании "Жилищная инициатива-5", которая является частью группы "Козерог", он использовал денежные средства компании для других целей, несмотря на налоговую задолженность, причинив ущерб в размере 15 миллионов рублей.



