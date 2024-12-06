Правительство Тамбовской области требует включить долг Джамала Шамояна в реестр кредиторов Комментариев: 0



Данная сумма связана с иском, удовлетворённым Тамбовским районным судом в мае 2023 года. Иск основывался на нарушениях, выявленных при исполнении госконтрактов, заключённых компаниями ООО «Звезда-2» и ООО «Строй-лайн», подконтрольными Шамояну. Суд установил, что подрядчики использовали материалы низкого качества и предоставляли недостоверные документы при строительстве социальных объектов.



Джамал Шамоян был признан банкротом в 2019 году по иску Промсвязьбанка из-за долга в 47,5 млн рублей. С тех пор его имущество находится в процессе реализации, который продлён до мая 2025 года. Ранее, в 2020 году, Октябрьский районный суд Тамбова признал его виновным в мошенничестве, связанном с выполнением госконтрактов, и назначил шесть лет лишения свободы, а также штраф в размере 69 млн рублей.



В 2022 году Ленинский районный суд добавил девять лет колонии за другое дело о мошенничестве. Оба приговора предпринимателю вынесены заочно, так как он находится в международном розыске. Арбитражный суд Тамбовской области получил ходатайство от регионального правительства с требованием включить долг в размере 89,2 млн рублей в реестр кредиторов местного предпринимателя Джамала Шамояна, который также является лидером курдской общины. Информацию подтвердил финансовый управляющий Шамояна Андрей Коняхин.Данная сумма связана с иском, удовлетворённым Тамбовским районным судом в мае 2023 года. Иск основывался на нарушениях, выявленных при исполнении госконтрактов, заключённых компаниями ООО «Звезда-2» и ООО «Строй-лайн», подконтрольными Шамояну. Суд установил, что подрядчики использовали материалы низкого качества и предоставляли недостоверные документы при строительстве социальных объектов.Джамал Шамоян был признан банкротом в 2019 году по иску Промсвязьбанка из-за долга в 47,5 млн рублей. С тех пор его имущество находится в процессе реализации, который продлён до мая 2025 года. Ранее, в 2020 году, Октябрьский районный суд Тамбова признал его виновным в мошенничестве, связанном с выполнением госконтрактов, и назначил шесть лет лишения свободы, а также штраф в размере 69 млн рублей.В 2022 году Ленинский районный суд добавил девять лет колонии за другое дело о мошенничестве. Оба приговора предпринимателю вынесены заочно, так как он находится в международном розыске.



