Тамбов-информ - новости Тамбова и области

Регистрация Войти
Вход на сайт
Пустая бочка Диогена имеет также свой вес в истории человеческой.
Козьма Прутков
Выбор редакции
 
 

В Тамбовской области благоустроят мемориалы и проведут масштабные мероприятия к 80-летию Победы

Возврат дела Александра Романова и демонтаж временной перемычки на Цне

Завершение работ по реконструкции коллектора на Набережной в Тамбове снова откладывается

В Тамбове возбуждено уголовное дело против компании, уклонившейся от строительства школы в Бокино

Новый врио губернатора Тамбовской области Евгений Первышов приедет в регион 6 ноября

Глава Тамбовской области Максим Егоров ушел в отставку

Ветераны Мичуринска продолжают поддерживать участников СВО

В Тамбовской области на дороги, развалившиеся после сдачи, потратили 2,3 млрд рублей

Массовая гибель рыбы в Тамбовской области: более 8,5 тысяч рыб погибло в пруду Рогатый

Юридический институт ТГТУ отметил 30-летний юбилей

В Тамбовском гарнизонном суде началось рассмотрение дела бывшего командующего 58-й армией генерала Попова

Бывшего директора «Первомайскхиммаш» планируют привлечь к субсидиарной ответственности по долгам на 279,6 млн рублей

» » Правительство Тамбовской области требует 89 миллионов рублей от предпринимателя Джамала Шамояна

Правительство Тамбовской области требует 89 миллионов рублей от предпринимателя Джамала Шамояна

Вчера, 17:22
Комментариев: 0
Версия для печати
Правительство Тамбовской области направило требование о включении долга Джамала Шамояна в размере более 89 миллионов рублей в реестр требований кредиторов. Эти средства должны быть взысканы в качестве возмещения ущерба, причинённого преступлением. Об этом сообщил финансовый управляющий должника Андрей Коняхин. Решение о включении долга в реестр примет арбитражный суд Тамбовской области, где с 2018 года рассматривается дело о банкротстве предпринимателя.

Долг сформировался на основании гражданского иска, удовлетворённого Тамбовским районным судом в 2023 году. Основанием послужило преступление, за которое в 2022 году Ленинский районный суд Тамбова заочно признал Джамала Шамояна виновным в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Бизнесмен был приговорён к 9 годам лишения свободы с учётом ранее вынесенного приговора 2020 года.

В 2013–2015 годах организации, принадлежащие Шамояну, участвовали в исполнении государственных контрактов на строительство и ремонт социальных объектов в Тамбовской области. Среди них:

- два детских сада,
- геронтологический центр,
- коррекционная школа в Рассказово,
- Татановский сельский дворец культуры.

Следствие установило, что объёмы выполненных работ были искусственно завышены, а отчётные документы — фальсифицированы. В результате региону был нанесён ущерб в размере 89,2 миллиона рублей.

Если арбитражный суд примет требование правительства области, долг станет частью процесса о банкротстве Джамала Шамояна, увеличив общий реестр его обязательств. Это создаёт надежду на частичное возмещение ущерба региону, хотя перспективы исполнения обязательств зависят от имущественного состояния должника.

Этот случай подчёркивает необходимость ужесточения контроля над исполнением государственных контрактов и предотвращения хищений в бюджетной сфере.
Рейтинг статьи:
  
Читайте также:

Джамала Шамояна приговорили к 6 годам колонии

Джамал Шамоян – банкрот

Джамал Шамоян должен «Промсвязьбанку» 260 млн рублей

Джамала Шамояна суд отказался взять под арест, после чего он скрылся

Джамала Шамояна обвиняют в мошенничестве в сфере строительства

Джамала Шамояна подозревают в совершении уголовных преступлений



Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.

Две тысячи жителей области заражены ВИЧ-инфекцией

Вчера, 17:33
0
Всемирный день борьбы со СПИДом отмечается 1 декабря и служит напоминанием о необходимости профилактики и поддержки людей, живущих с ВИЧ. В Тамбовской области число зарегистрированных случаев ВИЧ-инфекции достигло 1949 человек. По данным Центра по профилактике и борьбе со СПИДом Тамбовской

Правительство Тамбовской области требует 89 миллионов рублей от предпринимателя Джамала Шамояна

Вчера, 17:22
0
Правительство Тамбовской области направило требование о включении долга Джамала Шамояна в размере более 89 миллионов рублей в реестр требований кредиторов. Эти средства должны быть взысканы в качестве возмещения ущерба, причинённого преступлением. Об этом сообщил финансовый управляющий должника

В Тамбове готовят капитальный ремонт Триумфального спуска к Тезикову мосту

Вчера, 09:28
0
В 2024 году в Тамбове начнётся капитальный ремонт Триумфального спуска, ведущего к Тезикову мосту. Администрация города объявила конкурс на проведение инженерных изысканий и разработку проектной документации. На эти цели в бюджете предусмотрено 3,7 млн рублей. Итоги торгов будут подведены 9 декабря.

Заместитель прокурора Тамбовской области и бизнес-омбудсмен проведут приём граждан

Вчера, 09:19
0
11 декабря 2024 года заместитель прокурора Тамбовской области Игорь Зайферт и Уполномоченный по защите прав предпринимателей в регионе Екатерина Мовчан встретятся с жителями региона для обсуждения вопросов, связанных с соблюдением прав представителей бизнеса.

В Тамбове выявляют заброшенные захоронения: что это значит и какие вопросы остаются

Вчера, 09:16
0
Городские власти Тамбова продолжают масштабную инвентаризацию кладбищ, сопровождаемую оцифровкой и идентификацией заброшенных могил, - сообщает ТОП68. На основании решения городской Думы от 26 января 2022 года комитет благоустройства и городской среды ведёт реестр заброшенных захоронений, на

В Тамбовской области раскрыта серия краж электронных парогенераторов с участием подростка

Вчера, 09:10
0
В селе Бондари Тамбовской области сотрудники уголовного розыска совместно с участковым и инспекторами ПДН раскрыли серию краж электронных парогенераторов, совершённых в сентябре 2024 года.

Срыв благоустройства сквера «Семейный» в Тамбове

30 ноября 2024
0
В Тамбове очередной проект благоустройства оказался под угрозой срыва. На этот раз речь идёт о сквере «Семейный», расположенном в северной части города. На реализацию проекта выделили 45 миллионов рублей, а завершение работ планировалось к 20 ноября. Однако к установленному сроку значительная часть

Скончался директор МУП «Тамбовтеплосервис» Максим Писарогло

30 ноября 2024
0
29 ноября на 40-м году жизни ушёл из жизни Максим Викторович Писарогло, директор муниципального предприятия «Тамбовтеплосервис». О трагической новости сообщили коллеги руководителя.

В Моршанске модернизируют систему водоснабжения: новые водоводы обеспечат качественную воду более 1 400 жителям

30 ноября 2024
0
В микрорайоне Южный города Моршанска началась масштабная модернизация системы холодного водоснабжения. Проект реализует Моршанский филиал АО «ТСК». В рамках работ специалисты прокладывают 150 метров нового водовода из современных полиэтиленовых труб диаметром 110 мм. Такие трубы отличаются высокой

В Тамбове судят топ-менеджера «Росхимзащиты» по делу о превышении полномочий

30 ноября 2024
0
В Октябрьском районном суде Тамбова началось рассмотрение уголовного дела против заместителя генерального директора АО «Росхимзащита» Сергея Гвоздёва, входящего в структуру госкорпорации «Ростех». Ему предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий с корыстной целью (п. «е», ч. 3 ст. 286

РСХБ представил инструменты поддержки АПК на Дне работника сельского хозяйства Тамбовской области

29 ноября 2024
0
29 ноября состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Специалисты сферы животноводства, труженики полей, технологи, работники производства: аграриев и промышленников перерабатывающей отрасли региона чествовали в

В Тамбове разгорается спор вокруг концессии на электросети

29 ноября 2024
0
Арбитражный суд Тамбовской области начнёт рассмотрение иска филиала ПАО «Россети Центр» («Тамбовэнерго») к администрации Тамбова и АО «Объединённые региональные электрические сети» («ОРЭС-Тамбов») с требованием признать недействительным концессионное соглашение, заключённое на управление городскими

В Тамбовской области расширены льготы по транспортному налогу

29 ноября 2024
0
Депутаты Тамбовской областной Думы приняли изменения в региональный закон «О транспортном налоге», предоставив новые налоговые послабления для участников специальной военной операции (СВО) и владельцев электромобилей.

«Встреча поколений»: ветераны Афганистана делятся опытом с мичуринской молодёжью

28 ноября 2024
0
Мичуринское отделение организации «Российский Союз ветеранов Афганистана» продолжает активную работу по военно-патриотическому воспитанию молодёжи. Очередные встречи школьников с ветеранами боевых действий прошли на этой неделе в музейной комнате «Боевой Славы». Это пространство, наполненное

Евгения Первышова избрали секретарём Тамбовского отделения «Единой России»

28 ноября 2024
0
Временно исполняющий обязанности главы Тамбовской области Евгений Первышов стал секретарём регионального отделения партии «Единая Россия». Его кандидатура была предварительно одобрена председателем партии Дмитрием Медведевым и врио секретаря Генсовета Владимиром Якушевым. Официальное решение о

Студенты «Школы фермера» в Тамбове приступили к практическим занятиям

28 ноября 2024
0
Практические занятия у слушателей четвертого потока образовательного проекта Россельхозбанка «Школа фермера» начались в Тамбовской области. Слушатели проходили практику на базе хозяйства «Степное гнездо», расположенного в Сампурском округе.

Транспортная прокуратура выявила санитарные нарушения на ТВРЗ

28 ноября 2024
0
Сотрудник Тамбовского вагоноремонтного завода — филиала АО «Вагонреммаш» — Александр Конкин сообщил о возможных нарушениях законодательства на предприятии, - сообщает издание "ПРАВО68". В своём обращении в транспортную прокуратуру он указал на неудовлетворительное состояние бытовых помещений цеха

Депутат КПРФ поднял вопрос о комплексном развитии южной части Тамбова

28 ноября 2024
0
На заседании Тамбовской городской Думы руководитель фракции КПРФ Артём Александров поднял вопрос о необходимости комплексного развития южной части города, особенно района улицы Андреевской и деревни Периксы, которые входят в состав городского округа. Проблемы, связанные с инфраструктурой этого

В Тамбове начался демонтаж исторического здания на улице Советской, 67

27 ноября 2024
0
В Тамбове начался демонтаж двухэтажного кирпичного дома на улице Советской, 67, который является объектом культурного наследия. Здание было выкуплено в начале 2024 года ООО «Строймедиа», принадлежащим депутату гордумы Алексею Моторину, за 4,9 млн рублей. Согласно условиям аукциона, новый

Сотрудники Института общественных и политических коммуникаций получили награды от ветеранов

27 ноября 2024
0
Сотрудники АНО «Институт общественных и политических коммуникаций» были удостоены наград за значительный вклад в патриотическое воспитание, поддержку ветеранов и содействие социально значимым инициативам.

В Тамбовской области благоустроят мемориалы и проведут масштабные мероприятия к 80-летию Победы

27 ноября 2024
0
К 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне в Тамбовской области отреставрируют более 10 мемориалов и благоустроят прилегающие территории. В рамках праздничных мероприятий запланировано создание новых парков, аллей и садов, сообщили в департаменте внутренней политики правительства региона.
Copyrights © 2001-2024
Контакты Реклама на сайте Редакция Статистика
Яндекс цитирования

© 2001-2024 Электронное периодическое издание «Информационное агентство "Тамбов-информ".
Учредитель: ООО "ТамИнфо".
Главный редактор: Титаренко О.В.
Адрес редакции: 392018, Тамбовская область, г. Тамбов, ул. Мичуринская, д. 61
E-mail: info@taminfo.ru
Электронное периодическое издание «Информационное агентство "Тамбов-информ"» зарегистрировано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций 30.11.2001 года. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № 77-4943 от 30.11.2001. При использовании материалов сайта гиперссылка обязательна.

ОБЛАКО ТЕГОВ
абитуриент, авария, автомобиль, администрация, Бетин, Влад Федоров, губернатор, деньги есть ума не надо, ЕГЭ, ЖКХ, мичуринск, области, образование, прокуратура, Рассказово, Тамбов, тамбовская область, ТГТУ, юрий жирков

Показать все теги