Правительство Тамбовской области требует 89 миллионов рублей от предпринимателя Джамала Шамояна Комментариев: 0



Долг сформировался на основании гражданского иска, удовлетворённого Тамбовским районным судом в 2023 году. Основанием послужило преступление, за которое в 2022 году Ленинский районный суд Тамбова заочно признал Джамала Шамояна виновным в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Бизнесмен был приговорён к 9 годам лишения свободы с учётом ранее вынесенного приговора 2020 года.



В 2013–2015 годах организации, принадлежащие Шамояну, участвовали в исполнении государственных контрактов на строительство и ремонт социальных объектов в Тамбовской области. Среди них:



- два детских сада,

- геронтологический центр,

- коррекционная школа в Рассказово,

- Татановский сельский дворец культуры.



Следствие установило, что объёмы выполненных работ были искусственно завышены, а отчётные документы — фальсифицированы. В результате региону был нанесён ущерб в размере 89,2 миллиона рублей.



Если арбитражный суд примет требование правительства области, долг станет частью процесса о банкротстве Джамала Шамояна, увеличив общий реестр его обязательств. Это создаёт надежду на частичное возмещение ущерба региону, хотя перспективы исполнения обязательств зависят от имущественного состояния должника.



Этот случай подчёркивает необходимость ужесточения контроля над исполнением государственных контрактов и предотвращения хищений в бюджетной сфере. Правительство Тамбовской области направило требование о включении долга Джамала Шамояна в размере более 89 миллионов рублей в реестр требований кредиторов. Эти средства должны быть взысканы в качестве возмещения ущерба, причинённого преступлением. Об этом сообщил финансовый управляющий должника Андрей Коняхин. Решение о включении долга в реестр примет арбитражный суд Тамбовской области, где с 2018 года рассматривается дело о банкротстве предпринимателя.Долг сформировался на основании гражданского иска, удовлетворённого Тамбовским районным судом в 2023 году. Основанием послужило преступление, за которое в 2022 году Ленинский районный суд Тамбова заочно признал Джамала Шамояна виновным в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Бизнесмен был приговорён к 9 годам лишения свободы с учётом ранее вынесенного приговора 2020 года.В 2013–2015 годах организации, принадлежащие Шамояну, участвовали в исполнении государственных контрактов на строительство и ремонт социальных объектов в Тамбовской области. Среди них:- два детских сада,- геронтологический центр,- коррекционная школа в Рассказово,- Татановский сельский дворец культуры.Следствие установило, что объёмы выполненных работ были искусственно завышены, а отчётные документы — фальсифицированы. В результате региону был нанесён ущерб в размере 89,2 миллиона рублей.Если арбитражный суд примет требование правительства области, долг станет частью процесса о банкротстве Джамала Шамояна, увеличив общий реестр его обязательств. Это создаёт надежду на частичное возмещение ущерба региону, хотя перспективы исполнения обязательств зависят от имущественного состояния должника.Этот случай подчёркивает необходимость ужесточения контроля над исполнением государственных контрактов и предотвращения хищений в бюджетной сфере.



