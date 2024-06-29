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Объекты завода «Ревтруд» снова выставили на продажу
Сегодня, 10:58
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Несколько объектов в Тамбовской области вновь выставлены на торги. Всё имущество принадлежит АО "Тамбовский завод "Ревтруд", входящему в госкорпорацию "Ростех".
Самый крупный лот, со стартовой ценой 310 млн рублей, включает здание бывшего НИИ "Эфир" и земельный участок под ним. Строение площадью 12,4 тыс. кв. метров и участок площадью 1,16 га расположены в Тамбове на улице Коммунальной.
Также на продажу выставлены:
- Нежилое здание № 25 по улице Коммунальной, за которое просят 31,5 млн рублей.
- Ангар рядом с этим зданием, цена которого варьируется от 12,8 млн до 9,6 млн рублей.
- Кроме того, объявлен аукцион о продаже второго отделения базы отдыха в Тулиновке, включающего 28 объектов недвижимого имущества. За них просят почти 68 млн рублей.
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