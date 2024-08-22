Администрации Тамбова дали 12 месяцев на ликвидацию свалки 0 Ленинский районный суд Тамбова обязал администрацию города ликвидировать несанкционированную свалку в районе улиц Бастионной и Авиационной в течение одного года. Это решение было подтверждено Тамбовским областным судом после апелляционной жалобы, поданной городскими властями.

Ремонт здания школы №35 в Тамбове выполнили наполовину 0 В Тамбовской области активно продолжается капитальный ремонт 27 школ, включая школу №35 в Тамбове. Это учебное заведение, построенное в 1964 году и рассчитанное на 1780 учеников, впервые за шесть десятилетий получает столь масштабное обновление. В рамках программы «Модернизация школьных систем

В Мичуринске здание университета продали за 12,5 млн рублей 0 В Мичуринске аграрный университет продал на электронном аукционе одно из своих административных зданий, расположенное на улице Филиппова, 57. Это старинное двухэтажное сооружение площадью 1,3 тысячи квадратных метров, вместе с прилегающим земельным участком площадью 0,28 га, было продано за 12,5

Парень из Мичуринского муниципального округа спас женщину при пожаре 0 В посёлке Зелёный Гай Мичуринского округа Тамбовской области 18-летний местный житель Денис Балалыкин спас женщину во время пожара. По информации пресс-службы ГУ МЧС России по Тамбовской области, возгорание произошло из-за неосторожного обращения с огнём, что привело к пожару в соседнем доме.

В Тамбовской области нашли овёс, отравленный пестицидами 0 Территориальное управление Россельхознадзора выявило нарушения у сельхозпроизводителей Тамбовского округа в ходе июньской проверки. Были взяты пробы кукурузы, подсолнечника, свеклы, овса и рапса с территории общей площадью 6 тысяч гектаров. Лабораторные испытания показали наличие остаточных

Более 60 рублей млн могли присвоить руководители ресурсоснабжающих организаций в Первомайском округе 0 Прокуратура Тамбовской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу против Нвера Варданяна, бывшего учредителя ООО «Птэк», и Алексея Сухорукова, бывшего генерального директора ООО «Интэко». Они обвиняются в злоупотреблении полномочиями и организации злоупотребления полномочиями,

На севере Тамбова обнаружена несанкционированная свалка строительных отходов 0 Даже после публикаций в СМИ незаконные свалки строительных отходов в Майском продолжают расти. Глава регионального министерства экологии Алла Албегова на своих страницах в социальных сетях сообщила, что отходы всё ещё свозятся на несанкционированную свалку в этом районе на севере Тамбова. Она

Директор организации предстал перед судом за мошенничество 0 В Тамбовском округе суд вынес приговор директору общества с ограниченной ответственностью за мошенничество, сообщает объединённая пресс-служба судов области.

Усадьбу Андрея Чичерина в Тамбове повторно выставили на торги за 1 рубль 0 В Тамбове снова выставлен на торги объект культурного наследия регионального значения на улице Советской, сообщает «ГИС Торги». Приём заявок начнётся 21 августа и продлится до 16 сентября.

В Петровском округе водитель фуры уснул, что привело к ДТП 0 На 342-м километре автодороги «Орёл − Ливны − Елец − Липецк − Тамбов» в Петровском округе ночью произошло ДТП, сообщает Госавтоинспекция Тамбовской области.

В Тамбовской области хотят создать две новые особо охраняемые территории 0 В Тамбовской области планируется создание двух новых особо охраняемых природных территорий в этом году. Об этом на совещании в Правительстве области сообщил руководитель Дирекции особо охраняемых природных территорий Александр Пантелеев. В настоящее время под охраной дирекции находятся

ФАС запретила расширения известных торговых сетей в ряде муниципалитетов 0 Тамбовское управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) запретило продовольственным ритейлерам «Пятёрочка» и «Магнит» открывать новые магазины в ряде муниципалитетов региона. Причиной запрета стало превышение этими сетями допустимой доли рынка, которая по законодательству не должна превышать

По требованию председателя СКР проверят как электровелосипедист сбил ребёнка в Тамбове 0 Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести расследование инцидента, в котором мужчина на электровелосипеде сбил восьмилетнего мальчика в Тамбове.

Александр Бастрыкин поручил возобновить расследование уголовного дела, связанного с закрытием троллейбусных линий 0 Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин распорядился возобновить расследование уголовного дела, связанного с халатностью должностных лиц администрации Тамбова при закрытии троллейбусных линий (ст. 293 УК РФ). Ранее дело уже возбуждали, но затем закрыли. Повторное внимание к

РСХБ зафиксировал рост спроса на памятные монеты 0 В 2024 году РСХБ зафиксировал рост интереса россиян к памятным монетам. С начала года было продано монет на 39 % больше, чем за аналогичный период прошлого года. Самыми популярными стали серебряные монеты Банка России серии «Спорт» и «Легенды и сказки народов России».

Годовая инфляция в Тамбовской области в июле 2024 года достигла 9% 0 Годовая инфляция в Тамбовской области в июле 2024 года достигла 9%, что выше уровня июня, когда инфляция составляла 7,62%. По данным регионального отделения Банка России, индекс потребительских цен в регионе за месяц вырос на 1,7%, а с начала года на 5,32%.

В Тамбовском округе сожгли гектар дикорастущей конопли 0 15 августа в ходе операции «Мак» сотрудники Россельхознадзора и наркоконтроля выявили дикорастущие заросли конопли на участке в селе Богословка Тамбовского муниципального округа. Растения, занимавшие площадь около 1 гектара, были уничтожены путем скашивания и сжигания, чтобы предотвратить их

Тамбовская область приняла жителей Курской области, эвакуированных из приграничных районов 0 18 августа Тамбовская область приняла первых эвакуированных жителей Курска из приграничных районов. Среди них 65 пожилых людей из Железногорского дома социального обслуживания, многие из которых маломобильны.

Проектирование нового корпуса Кирсановской больницы затягивается на восемь месяцев 0 Проектирование нового корпуса Кирсановской районной больницы затянулось на восемь месяцев, превысив установленные сроки по контракту. ООО "Тамбовпроект", которое должно было завершить работу и пройти государственную экспертизу к 7 декабря прошлого года, до сих пор не выполнило свои обязательства.

Тамбов может вернуть троллейбусы: направлен запрос на федеральное финансирование 0 В Тамбове рассматривается возможность возобновления полноценного троллейбусного движения. Глава администрации города Максим Косенков сообщил, что в Министерство транспорта РФ направлено обращение с просьбой включить Тамбов в новую федеральную программу по развитию городского наземного