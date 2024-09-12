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Здание, ранее находившееся в собственности МичГАУ, осталось без покупателей
Сегодня, 08:17
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Бывший имущественный комплекс Мичуринского государственного аграрного университета (МичГАУ), расположенный в Тамбовской области, не привлек интереса покупателей. Согласно документации, размещённой на сайте «Дом.РФ», на данный объект не поступило ни одной заявки.
Федеральное агентство, ответственное за развитие жилищного строительства, выставило на продажу в Мичуринске земельный участок площадью 0,04 га, а также двухэтажное здание общей площадью 290,3 кв. м, расположенное по адресу: ул. Революционная, 96. Начальная стоимость лота составляла 4,7 млн рублей.
В августе «Дом.РФ» также отменил аукцион по другому объекту МичГАУ, находящемуся на улице Милиционная, оценённому в 9 млн рублей. В то же время, здание на улице Филиппова было продано за начальную цену в 12,5 млн рублей.
Кроме того, «Дом.РФ» предлагает на продажу ещё два объекта, ранее принадлежавших МичГАУ: пятиэтажное общежитие на улице Революционной за 30,5 млн рублей и участок площадью 1,17 га с постройками общей площадью 8,8 тыс. кв. м на улице Мичурина по цене 55,2 млн рублей.
Фото: «Дом.РФ»
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