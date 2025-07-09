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В Жердевке торжественно открылся новый офис Россельхозбанка
Вчера, 13:19
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8 июля в Жердевке прошло официальное открытие нового офиса Россельхозбанка по адресу ул. Первомайская, д. 131. В мероприятии приняли участие исполняющий обязанности министра экономической и инвестиционной политики Тамбовской области Виктор Иванов, заместитель министра сельского хозяйства Тамбовской области - начальник управления планирования и государственной поддержки агропромышленного комплекса Анастасия Ясюренко, управляющий Отделением Центрального банка Михаил Носенков, уполномоченный по защите прав предпринимателей Екатерина Мовчан, первый заместитель Главы Жердевского муниципального округа Ольга Бабаева, клиенты и партнеры банка.
Директор Тамбовского филиала Россельхозбанка Елена Шарова отметила, что банк продолжает активно реализовывать программу развития региональной сети на территории Тамбовской области.
«Повышение доступности банковских услуг в регионах — важнейшая задача для РСХБ. При этом мы сосредотачиваемся не только на количестве точек обслуживания, но и на качестве, совершенствуя их работу. В наших офисах клиенты могут воспользоваться всеми банковскими услугами. Современный, комфортный офис в Жердевке удобно расположен, соответствует всем современным банковским стандартам и предоставляет услуги как для физических, так и для юридических лиц», - подчеркнула Елена Шарова.
В новом офисе Россельхозбанка клиентам доступен полный комплекс банковских услуг: кредиты, вклады, переводы. Для удобства клиентов в зоне круглосуточной доступности установлен банкомат.
Тамбовский региональный филиал - один из первых филиалов в системе Россельхозбанка. Работает на территории Тамбовской области с 2000 года. В настоящее время это один из крупнейших банков области. Доступность финансовых услуг обеспечена на 100% сельских территорий Тамбовщины.
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